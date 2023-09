La storia finisce, lui rivuole i soldi. Condannato

Minacciò la ex amante di inviare il loro video hot al marito e alla figlia se non gli avesse restituito quei 600 euro che le aveva prestato. Lei fissò un appuntamento trappola al cimitero di San Costanzo e lui finì dritto tra le braccia dei carabinieri. Ieri, quell’amante "tradito", un 45enne fanese residente a San Costanzo, è stato condannato a un anno e 8 mesi per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il suo legale, l’avvocato Emanuele Fierimonte del foro di Roma, ha già annunciato appello. L’imputato si è giustificato dicendo di essere stato "sfruttato" dalla donna che gli chiedeva di trovarle un lavoro e di farle quel prestito. Ma lui, una volta capito che quella relazione sarebbe rimasta solo clandestina, ha preteso i soldi indietro. Lei non si è costituita parte civile.

Tutto comincia a settembre 2021, quando il 43enne e la donna, anche lei fanese, sposata, si conoscono e nasce una storia. I due si lasciano andare a giochi spinti come quello di riprendersi con il telefonino nei momenti di intimità. Lei gli avrebbe mandato anche un suo video hot. Un giorno, però, l’idillio finisce. Lei non se la sente più di andare avanti e vuole che rimangano solo amici. Il 43enne, che sperava in un futuro insieme, ci resta male. E le richiede indietro i soldi. Somma che lei nega di aver mai ricevuto. E che quindi non gli restituisce. Lui a quel punto comincia a mandarle sms insistenti e minacciosi. E la donna lo denuncia ai carabinieri. Gli dà l’ultimo appuntamento al cimitero, ma lì ad attenderlo ci sono i carabinieri. Alla loro vista nasce una colluttazione e l’uomo viene arrestato. Ieri la condanna. Il pm aveva chiesto 2 anni.

e. ros.