La storia, miniera delle curiosità

di Riccardo Paolo

Uguccioni

È da poco uscito il n. 11, 2023 di “Studi pesaresi“, la nuova rivista della Società pesarese di studi storici: “nuova“, perché fino al 2011 la stessa rivista si intitolava “Pesaro città e contà“. Ma i figli crescono, le mamme invecchiano e anche le riviste cambiano: “Studi pesaresi“ oggi esce in ebook, non più su carta.

Una scelta nata da considerazioni economiche, ecologiche e gestionali (oltreché di ingombro per chi la riceve), che nonostante qualche solitario mugugno è stata ben accolta. Il n. 11 è un miscellaneo con 18 articoli, che affrontano temi diversi della storia di Pesaro e della provincia. Un saggio ricostruisce la Pesaro tardoantica del VI secolo, le tracce sono inevitabilmente indiziarie ma il saggio propone fondate ipotesi sulla realtà pesarese tra Goti e Bizantini.

Di un notaio pesarese del ‘500 trasferitosi a Roma sono studiate le carte ritrovate nell’Archivio capitolino, e ne emergono squarci inattesi di vita quotidiana. Una contesa tra Gianfrancesco Mamiani, conte di Sant’Angelo in Lizzola, e Andrea Perticari, che in quel castello ha cospicui beni, ci fa capire – lo sospettavamo già – che due galli nello stesso pollaio si beccano. È poi studiato il fenomeno dei bagni di mare a Pesaro e il sorgere delle colonie marine dalla Belle Époque alle origini al fascismo, i cui lasciti sono Villa Marina, la Gioventù italiana del Littorio (oggi è l’Alberghiero), la colonia Sacro Cuore ecc.

Altri saggi riguardano Villa Imperiale, che non finisce di offrire enigmi e nuove letture; la personalità di Giovan Battista Passeri, uomo di governo, giurista, accademico versato all’antiquaria; oppure quella di Vincenzo Olivieri, compositore e polemista, che a differenza dello zio Annibale predilige la musica. Altri studi permettono di ricostruire la serie di lavori pubblici che Pesaro affrontò dopo il 1815, dalla Pescheria al “porconotrofio“; come operasse l’amministrazione doganale nella delegazione di Urbino e Pesaro fino alle soglie dell’unità nazionale; di conoscere Terenzio Geminiani (la città gli ha dedicato una via), un pesarese caduto a Mentana che era anche musicista e maestro di cappella; di capire come padre Alessandro Serpieri, direttore dell’Osservatorio Meteo di Urbino, indagasse il curioso fenomeno delle “nebbie secche“.

Glauco Maria Martufi offre un saggio sulle ferrovie marchigiane, costruite nel difficile territorio regionale, e in particolare sulla ferrovia metaurense di cui ancor oggi tanto si discute. Edmondo Luchetti trae dall’archivio parrocchiale di Piobbico una cronachetta del 1814, in cui l’arciprete in bel latino descrive la campagna di Russia appena conclusa e le conseguenze del collasso napoleonico. Luisa Fontebuoni illustra le vicende che nel 1927 trasformarono la chiesa di Sant’Ubaldo in cappella dei caduti. Grazia Calegari si sofferma sulla ex chiesa di San Nicolò, che in antico diede nome a uno dei quartieri di Pesaro, sulle successive vicende e sugli affreschi che ancora campeggiano sul soffitto. Giorgio Aceto rievoca le vicende del convento del San Bartolo nel 1944, nel difficile momento del passaggio del fronte. Infine due saggi introducono alle “nuove frontiere“ digitali, con cui oggi si confronta anche la storiografia: il primo recensisce due webinar svoltisi durante la pandemia su imprese e manifatture preindustriali; l’altro riguarda il Codice diplomatico adriatico, un database che porrà in rete biblioteche, archivi e centri di conservazione nelle due sponde adriatiche condividendo pergamene, regesti e studi.

“Studi pesaresi“ è accreditato presso l’Agenzia nazionale per la ricerca universitaria (Anvur) per le aree 10 e 11. L’ebook viene spedito per email ai soci; per diventare tali si veda il sito della Società pesarese di studi storici (www.spess.it) alla cortina “Come aderire“. Tra le prossime attività del sodalizio si segnalano gli atti del convegno su Giulio Perticari dello scorso ottobre, e la pubblicazione nella collana “Asterischi“ degli esiti di una ricerca sui profughi giuliano-dalmati confluiti a Pesaro nel dopoguerra.