La storia natalizia della maxi vincita. L’impiegata baciata dalla fortuna: "Quei numeri li ho avuti in sogno"

A Villa Fastiggi si sogna. C’è chi lo fa con centomila euro in tasca e chi invece sperando che il prossimo fortunato possa essere lui (o lei) stesso. Sì, perché tutti si sono idenficati con la 47enne del posto che ha vinto 100 mila euro giocandone cinque: ricordate la notizia uscita martedì? Bene, ecco nel dettaglio il racconto di una bella favola prenatalizia. Mattina di lunedì, inizia un’altra settimana di lavoro. Una signora di 47 anni di Villa Fastiggi riceva una chiamata dal suo datore di lavoro dove è impiegata, il quale le dice che quella mattina apriranno più tardi, per cui se la può prendere con comodo. Un buon motivo per bersi un buon caffé con cornetto, come da consuetudine, al bar tabaccheria "Mi Vida" di Giorgio Cesaretti, in Strada della Fabbreccia a Villa Fastiggi. La titolare, Francesca Cesaretti, è amica della signora la quale approfitta di questo inatteso momento libero per liberarsi da un sogno e acchiapparne un altro. Ovvero: qualcuno dei parenti defunti, pare la nonna, le ha suggerito la notte precedente vari numeri che lei ricorda bene. Nove in particolare dettati alla barista al "10eLotto". Ovvero, spiega la stessa Francesca Cesaretti: "Bisogna cercare di indovinare la una bella serie di numeri in uscita". Fatto.

Le due amiche, la titolare del bar e la giocatrice, scambiano due chiacchiere mentre si fa colazione, in attesa dell’estrazione dei numeri attesa circa per le nove di mattina, questione di minuti. E’ allora che accade l’incredibile. Uno dopo l’altro i numeri su cui ha puntato la giocatrice escono in serie: nove su dieci, e anzi ne indovina pure un altro: "Oro doppio oro è una sorta di jolly – spiega la titolare del bar Francesca Cesaretti, dove l’anno scorso al super enalotto sono stati vinti 70mila euro – che consente di indovinare un ulteriore numero, cosa che alla mia cliente è riuscita". Vinti centomila euro. E poi? "E poi abbiamo cominciato a fare la ola e a festeggiare", dice la barista che ha comunicato tutto ad Agipronews, agenzia di comunicazione delle vincite. Non male per una impiegata che dovrà ringraziare qualcuno in cielo: "E’ vero – spiega Francesca – quei numeri li ha avuti in sogno da un familiare defunto". Lassù qualcuno ci ama.

Davide Eusebi