La storia si può vivere su due ruote

Si apre oggi il 36° Gran premio del biciclo ottocentesco, che porterà le sette contrade di Fermignano a sfidarsi lungo le vie del centro in sella al tipico mezzo del XIX Secolo. Organizzato da Pro Loco e Comune, durerà fino a domenica. A dare il via alla festa, alle 17, saranno le attività di gioco per bambini nei giardini Bramante, alle 18 la palestra Infinity Fitness e Sport darà l’opportunità di provare cross training, power gag e fit boxe in piazza Garibaldi. Un’ora dopo apriranno l’area camper, accanto al palazzetto dello sport di via Martin Luther King, e poi le cantine. Alle 21, presentazione del libro "I miei passi", di Andrea Rossi, al Museo dell’architettura, e alle 21.30 la Compagnia "Nando e Maila ETS" porterà in piazza Garibaldi circo contemporaneo e comicità musicale con "Sonata per tubi". Dalle 22.45, musica dal vivo nelle cantine. Domattina, alle 11, l’inaugurazione della mostra "Luigi Toccacieli-incisione e pittura: nel ciel che più de la sua luce prende", nella Sala Bramante, incentrata sull’artista contemporaneo fermignanese. Alle 16 apriranno mercato vintage e dell’artigianato, in via Martiri della libertà, mercato delle pulci e pesca missionaria, in corso Bramante, e mini lunapark, nei giardini Bramante. Alle 18, presentazione del libro "La grande acqua", di Stefano Corrina, nel Museo dell’architettura in collaborazione con Luoghi Comuni. Dalle 19.30, cena nelle cantine, poi l’esibizione "Biketrial Vadese Crew", di Alessandro Allegretti, Alan Cappellacci e Alex Guerra in piazza Garibaldi, e la Notte tricolore. L’ultima giornata partirà con l’escursione in MTB sul Monte Pietralata, guidata da Mondo Bici, alle 9, mentre alle 10 apriranno la mostra su Toccacieli e i mercati, alle 12 le cantine, alle 15.30 il mini lunapark. Alle 16 la sfilata, a cui parteciperanno "La Valorosa" di Calcinelli, Amici for bici, Concerto ottocentesco del biciclo, Corteo di Fermignano, i 21 concorrenti, i gregari e i giudici, "Fratta dell’800" di Umbertide, Tracce di ‘800 di Castelfidardo e Strilloni del biciclo. Alle 17, le batterie eliminatorie, poi la finale, che assegnerà il Biciclo d’oro. Alle 18.45, esibizione del Concerto e alle 19.15 "Meraviglia delle meraviglie", teatro di strada a cura di Corrina, con Osvaldo Carretta. Poi cena nelle cantine e il gran finale con "La parodia dei Promessi sposi", di ET Eventi e teatro, in piazza. "Siamo orgogliosi di riproporre questo magnifico evento, per la sua unicità e per la possibilità di ricreare gli usi e costumi di una bellissima epoca", commenta il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi. Secondo Sandro Pesaresi, presidente della Pro Loco, a renderlo affascinante "è il suo carattere trasversale. Da sempre, tantissimi vengono a Fermignano per godersi spettacoli e iniziative".

Nicola Petricca