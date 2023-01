La storica azienda ’Ideal Ceramiche’ passa al gruppo bresciano ’Clerici’

Ideal Ceramiche, l’azienda fanese fondata nel 1972 da Luciana ed Enzo Muccioli, passa al gruppo bresciano Clerici, leader nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredo bagno. L’acquisizione di Ideal Ceramiche, azienda di riferimento per il mercato delle ceramiche, con un fatturato di circa 6 milioni e mezzo di euro e una trentina di dipendenti, rientra in una strategia che ha consentito al gruppo Clerici di crescere in misura rilevante in tempi recenti e di rafforzare la sua presenza nelle Marche, dove è già presente con Saccaria.

Inoltre con l’acquisizione, Clerici ha chiuso un’operazione di rifinanziamento, ottenendo linee di credito aggiuntive per oltre 30 milioni di euro destinati al sostegno della futura crescita. La famiglia Muccioli, in particolare Luciana ed Enzo, quest’ultimo scomparso nel 2000, in cinquant’anni di lavoro, con passione, determinazione e competenza, hanno saputo dare forma, con il contributo dei figli Andrea e Monica, ad una realtà importante a livello provinciale e tra le prime nella regione. All’interno di Ideal Ceramiche rimarranno per alcuni anni la signora Luciana e la figlia Monica "per dare continuità all’attività aziendale e per migliorarla ulteriormente", mentre il figlio Andrea si occuperà dell’altra impresa di famiglia "Italiana Parquet". L’attività di Ideal Ceramiche prosegue nell’attuale sede di Rosciano, nell’immobile che rimane di proprietà della famiglia Muccioli.

"Il personale – chiarisce la signora Luciana – continuerà a svolgere il lavoro di sempre sotto la supervisione mia e di mia figlia. Con questa operazione abbiamo messo l’azienda nelle mani di un gruppo solido e sicuro, anche per gli anni a venire". "Questa acquisizione – commenta Paolo Clerici, presidente del gruppo – ci consente di consolidare la presenza in un settore dal grande potenziale come quello delle ceramiche. Il 2022 è stato un anno intenso, ci siamo concentrati sull’integrazione delle aziende acquisite nell’ultimo biennio, registrando importanti performance. Nel 2023 proseguiremo lo sviluppo in aree geografiche che riteniamo strategiche per l’incremento del nostro business".

an. mar.