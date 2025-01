La storica Dem Cecchini presidente grazie ai voti di centrodestra

Udite, udite. Alessandra Cecchini, storica militante Pd, è diventata il nuovo presidente del quartiere 3, Colline e Castelli, grazie ai voti del...centrodestra. L’anomalia politica è nei numeri: dei nove consiglieri di centrosinistra ben 5 – Barbanti, Fiorani, Cerisoli, Tamanti, Matri – hanno votato per un altro, il civico Iacopo Fiorani. All’esponente dem il sostegno da sinistra è arrivato da Piermaria, Grigioni e Bailetti, mentre da destra è arrivato con il voto di Montini, Agostini e Rupoli. C’è da dire che per il Q3 la gente è andata a votare più che altrove e che Cecchini, con 130 preferenze, è stata la più votata. Che cosa è successo? "Sono una figura trasversale – osserva Cecchini–: ho avuto l’appoggio da tutti i 5 borghi. Ha valso certamente la mia esperienza, utile a portare avanti tutta una serie di problematiche legate al nostro che è un territorio complesso". Ma il colpo di scena politico ha lasciato una ferita in seno alla coalizione di centrosinistra, per nulla rimarginata, a distanza di settimane dal voto. A viverla come un torto è la base dei civici, rappresentata da giovani che si sono spesi nell’impegno elettorale senza avere esperienze politiche precedenti. Cecchini avrà convinto il centrodestra, ma non ha convinto i civici. "C’ho provato fino alla fine – osserva sportivamente, prima di focalizzare due priorità messe nel programma di quartiere –. Il nostro impegno sarà rivolto a consolidare la rete tra le associazioni e a trovare spazi per l’aggregazione tra giovani". Abbiamo chiesto un commento ad Enzo Belloni, tra i leader di una delle civiche in corsa: "Posso dire che il Q3 è riuscito a fare quello che non è riuscito a Moro e Berlinguer – ironizza –. E’ stato un atteggiamento poco corretto verso le spinte civiche. Se fosse accaduto l’inverso, il Pd avrebbe gridato allo scandalo". La past president Francesca Tommasoli ha la bocca amara: "Non è stato valorizzato un patrimonio molto importante, rappresentato dall’entusiasmo di nuove leve, per replicare le consuete logiche partitiche".

Solidea Vitali Rosati