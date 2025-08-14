La storica Gavardiana al via . Fino al 22 agosto in centro 51 artisti espongono le loro opere

Fino al 22 agosto, in via Gavardini e a Palazzo Gradari, torna la ‘Gavardiana’, storica manifestazione d’arte all’aperto (foto, la presentazione) proposta ininterrottamente dal 1963 al 1988 e tornata a vivere nel 2015 grazie allo scultore Carlo Mari e a Macula-Cultura Fotografica. L’inaugurazione è oggi alle 18.30 nella corte del Gradari. La 36ª edizione, è ancora una volta una proposta che nasce dal basso, con il coinvolgimento di singoli espositori, ben 51, l’associazionismo del territorio e il Consiglio del Quartiere. L’esposizione è infatti promossa e realizzata da Ezio Buonanno, Auser San Giovanni e Macula - Cultura Fotografica; con il patrocinio del Comune di Pesaro; in collaborazione con: Quartiere 1 - Centro Storico, Auser provinciale, Andrea Panicali. "Presentiamo una mostra che è una tradizione storica ripresa dieci anni fa su impulso di diversi artisti - ha esordito il vice sindaco Daniele Vimini -. E sono proprio gli artisti ad avere il ruolo principale in questo evento".

Poi sono intervenuti Luca Storoni. presidente Auser San Giovanni, l’organizzatore Ennio Buonanno, Mirko Bravi, presidente Amici della Ceramica e Francesca Matacena, consigliera del Quartiere. Novità di quest’anno, il Concorso "Un Fiore di Solidarietà" promosso da Auser San Giovanni e aperto agli espositori della Gavardiana; la premiazione delle tre opere migliori si svolgerà venerdì 22 agosto (ore 18.30). Lunedì 18 agosto (ore 17.45) nella corte di Palazzo Gradari, un evento speciale con dedica agli artisti: il recital del fisarmonicista Alfonso Risoli, grazie alla collaborazione del Consiglio di Quartiere 1-Centro Storico e del CIMP Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro; ingresso libero. Durante la settimana, grazie alla disponibilità e creatività di Lorena Iacomucci, si terranno dimostrazioni di rilegatura e calligrafia di fronte al suo Laboratorio d’Arte del Libro in via Gavardini 11/13. Visite: tutti i giorni 18.30-23.30, ingresso gratuito.

Luigi Diotalevi