La storica insegna "Ammazzalorso" tornerà restaurata

Gentili lettrici, fra le ipotesi della rimozione dell’insegna, pur con scetticismo avevamo incluso anche quella di ragioni "non negative". E per una volta, grazie al cielo, voi dite che è proprio così e che al termine del restauro, o della rimessa in buone condizioni, l’insegna tonerà sopra le ex vetrine del negozio del fotografo Ammazzalorso. Possiamo renderci conto che dopo la scomparsa di vostra madre vi siate venute a trovare come famiglia a una specie di bivio fra la storia che avevate alle spalle e nella quale siete cresciute, e il vostro futuro personale. Voi rappresentanti della famiglia Ammazzalorso non siete certo obbligate a nulla, semmai a farsi venire qualche idea potrebbe essere l’amministrazione comunale, affetta da sindrome "museale" e che per una volta tanto potrebbe avviarsi rapidamente sulla strada della realizzazione di un piccolo "santuario" in cui cominciare a raccogliere le immagini antiche di questa città, un piccolo sito della memoria per cui non si debba per forza scaricare la App o fotografare qualche algoritmo che ci spalanchi le porte come un "apriti Sesamo". Qualcosa in carne e ossa per gente vera. Il futuro ci dirà qualcosa? Per ora aspettiamo con serenità il ritorno di "Foto Ammazzalorso dal 1900" rimessa a lucido. Grazie a entrambe.