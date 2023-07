La storica sagra polentara si colora di giallo

Saranno le ‘magliette gialle’, gli under 18 della Pro Loco giovani (foto), una delle più belle novità della 214ª edizione della ‘Sagra Polentara’ di San Costanzo, in programma per sabato e domenica, con un prologo domani sera. Ragazzi e ragazze che stanno coadiuvando i maestri polentari della Pro Loco senior nella preparazione dell’evento e lo faranno anche per tutte e tre le giornate della kermesse al via domani con ‘Aspettando la polenta’: serata gastronomica a base di pesce ‘povero’, spettacolo di pizzica salentina e dj set. Il 22 e il 23, poi, largo alla ‘regina gialla’, la polenta, che potrà essere degustata dalle 18 in avanti, mentre le vie del paese saranno animate da un ricco mercatino artigianale e da spettacoli musicali. Sabato, in particolare, si esibiranno il gruppo folkloristico ‘La Matta’ e l’orchestra ‘Joselito’ e dalle 23, al teatrino, decollerà la ‘Sanco Disco’ appannaggio dei giovani e di chi ama i ritmi da discoteca. Domenica, invece, la parte musicale sarà affidata al gruppo ‘Mirco e Simona’. Animazioni per ogni età completeranno l’offerta in tutte e tre le serate e, in più, sarà funzionante uno spazio giovani denominato ‘La Bettola’, dove si esibiranno dj e formazioni musicali. La complessa organizzazione è curata dalla Pro Loco del presidente Antonio Calabrese e dai sui infaticabili collaboratori, fra i quali la creativa Gabriella Uguccioni, e durante la kermesse saranno impegnati oltre 140 volontari. Va detto che la manifestazione vanta, oltre a quello del Comune, il patrocinio della Presidenza del consiglio regionale. E non poteva essere altrimenti, considerato che si tratta della più antica sagra delle Marche, nata poco dopo la metà del 1800, e che dal 1975 si tiene due volte all’anno: durante la Quaresima e nell’ultimo weekend di luglio; eccezion fatta per gli stop forzati, causa pandemia, delle quattro edizioni 2021 e per la ‘versione da asporto’ del marzo 2022. Per l’attuale direttivo della Pro Loco, insiediatosi nel maggio 2022, si tratta della terza edizione e arriva dopo il grande successo ottenuto da quella del 5 marzo scorso, che, in un solo giorno, fece registrare la preparazione e consumazione di 9 maxi paioli di polenta, ognuno contenete 300 porzioni. In pratica ben 2.700 piatti. Un record che lo staff Pro Loco è determinato a migliorare ulteriormente, come dimostra il quantitativo di farina di mais acquistato per l’occasione, che supera i 150 chilogrammi, coi quali si possono fare circa 4.500 porzioni. A sfilare per le vie del paese ci sarà la ‘Regina della Polenta’, interpretata da Vanessa Tarini, una ragazza 15enne che fa parte delle ‘magliette gialle’. Sandro Franceschetti