La ’strada della birra’ il progetto di 21 Comuni ed enti

È stato presentato nei giorni scorsi prima nella Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro e poi nella Sala Consiliare del Comune di Petritoli (Fermo) il progetto le "Strade della Birra della Regione Marche" finanziato dalla Regione Marche e realizzato dall’Associazione nazionale Città della Birra in collaborazione con Marche di Birra. "Un progetto- hanno spiegato i sindaci che fanno parte dell’Associazione- Daniele Grossi (Sassocorvaro), Alberto Nicolucci (Apecchio) e Luca Pezzani ( Petrioli) che dopo anni di duro lavoro prende il via. Unico nel panorama nazionale, coinvolge 21 comuni e 23 birrifici della Marche. Un progetto che punta a valorizzare l’offerta turistica, culturale, naturalistica e gastronomica dei comuni coinvolti e far scoprire e assaggiare ai birrovaghi le birre prodotte dai birrifici che fanno parte della rete".

am.pi.