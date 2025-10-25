La strada diventa dei bambini. L’esperimento in zona porto. Via il traffico, spazio ai disegni

L’asfalto come lavagna da riempire di colore. La magia, avveratasi al suono della prima campanella, sotto gli occhi divertiti dei residenti affacciati al balcone, o fermi al cancello con il cane, è avvenuta ieri in via Monfalcone. Armata di gessetti variopinti la scolaresca della primaria Giansanti – a scendere in strada sono stati oltre 200 bambini – ha dato sfogo alla fantasia coprendo di immagini e decorazioni, il catrame della via davanti all’ingresso della scuola. Il colpo d’occhio sarebbe piaciuto al poeta a cui la scuola è dedicata: "Piace molto anche a noi", commenta la referente di plesso, Laura Sisa, dopo che il preside Antonio Tarolla ha aderito all’iniziativa “Streets for kids“ proposta dall’associazione “Pesaro Trenta“, impegnata nella promozione della mobilità sostenibile e che vorrebbe rendere la viabilità attorno alla Giasanti – via Livorno, via Monfalcone e via Chioggia – a “misura di bambino“. Cosa vuol dire? "Per quest’area – risponde Roberta Pisano, presidente di “Pesaro 30“ – abbiamo proposto all’amministrazione comunale di trasformare le vie citate in “strade scolastiche".

Trasformarle in lavagne? "No – ride Pisano –. Le ’strade scolastiche’ sono dei tratti chiusi al traffico veicolare, calate in un circondario in cui si vuole moderare la velocità e promuovere, negli spostamenti, l’impiego di mezzi alternativi all’automobile: dall’andare a piedi o in bicicletta fino ai mezzi pubblici". Ieri a venire chiuse al traffico, dalle 7.45 alle 9, sono state via Livorno, per intero, via Chioggia e un tratto di via Monfalcone. "La costituzione di strade scolastiche nel quartiere Porto Mare – continua Pisano – è la prima di dodici migliorie che l’associazione ha proposto al comune dopo aver studiato la mobilità nel quartiere, verificando l’incidentalità, a tutela della sicurezza generale". Il sindaco Andrea Biancani alla manifestazione, dove è arrivato con le assessore Mengucci, Murgia e Conti, ha rilanciato: "L’esperienza alla Giansanti – ha detto – dimostra che chiudere dei tratti di vie attorno alle scuole è fattibile. Il parcheggio selvaggio, anche causato dalla fretta di molti genitori così come la frenesia che molti hanno di andare a lavoro, rappresentano condizioni di rischio da limitare. Quello della mobilità sostenibile offre modelli in grado di ridurre i rischi e portare altri benefici alla collettività. Come amministrazione valuteremo la proposta di Pesaro30 per trasformare via Livorno e via Monfalcone, nell’orario di arrivo e di uscita da scuola, in strade scolastiche. Per dare supporto all’iniziativa di “Pesaro30“ che ringraziamo abbiamo attivato una pattuglia di polizia municipale e alcuni volontari di Protezione civile, ma è chiaro che questo non sarà replicabile. Per attuare il progetto dovremo arruolare volontari: con l’aiuto del Quartiere Porto Mare raccoglieremo la disponibilità di residenti o di collaboratori scolastici che vogliano aiutarci a concretizzare le strade scolastiche. In definitiva si tratterebbe di posizionare le transenne di plastica e agevolare l’ingresso dei bambini". Chi volesse aderire può contattare il presidente di Quartiere, Ilario Crudelini.

