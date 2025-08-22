La strada per Roma? Ardua e costosa. Un calvario per lavoratori e turisti

Andare a Roma dalla città ducale è un’impresa ma anche raggiungere Urbino dalla Capitale non è facile. A testimoniarlo è Alberto Renzulli, docente dell’Università di Urbino, che percorre spesso questa tratta: "Mi voglio però anche mettere nei panni di un gruppo di turisti che rimangono estasiati dai dipinti di Raffaello ai Musei Vaticani e ai quali viene un’idea meravigliosa: partire all’indomani per Urbino e visitare la città natale del divin pittore. Ebbene, dopo aver scartato di prendere il treno dal momento che sono in corso dei lavori nel tratto Orte-Falconara che li obbligherebbe a un calvario di ben quattro cambi e otto ore di viaggio (compreso il bus da Pesaro a Urbino) e scartata la soluzione ferroviaria via Bologna-Pesaro per i prezzi proibitivi (200 Euro circa a persona per andata e ritorno col servizio Urbino Link) non si danno per vinti e incominciano a cercare sul web. Amara constatazione: sulla carta d’Italia dei collegamenti FLIXbus o ITAbus l’unica area grigia senza destinazioni è quella di Urbino e di tutto l’entroterra pesarese. Niente da fare! Trovano però che le "Autolinee Curcio" collegano Urbino dal centro-sud Italia…..peccato che non abbia fermate nella capitale aggirandola col Grande Raccordo Anulare e poi proseguire per Terni. Idea: arrivare a Terni col treno da Roma e poi prendere la coincidenza "Autolinee Curcio" per Urbino? Peccato che sia un po’ scomodo col cambio treno-bus a Terni e si arriverebbe in ogni caso a tarda sera.".

I turisti che volevano arrivare a Urbino sicuramente rinuncerebbero: "Esatto. Hanno ora solo l’imbarazzo della scelta delle cose da vedere a Roma perché raggiungere Urbino con mezzi pubblici è praticamente impossibile. Non solo ora ma anche in futuro perchè i lavori di ammodernamento del tratto ferroviario Orte-Falconara dureranno svariati anni e l’anello ferroviario dell’entroterra pesarese verso Fabriano-Roma del quale si parla lo vedranno, forse, i figli dei nostri figli.".

Ma i cittadini di Urbino che vogliono raggiungere Roma con mezzi pubblici, non solo per turismo ma anche per lavoro?: "O si sottopongono a un "viaggio della speranza" attraverso la linea ferroviaria Falconara-Orte oppure devono mettere mano al portafogli via Bologna.".

Possibili soluzioni? "Un collegamento diretto con un bus Urbino-Roma pensato e pubblicizzato nella giusta maniera. Durante il tavolo di coordinamento tra gli enti del 10 luglio scorso il sindaco di Urbino aveva avanzato una proposta di ripristino, in prova per sei mesi, della corriera per Roma, per poi fare marcia indietro nel Consiglio Comunale del 31 dello stesso mese dicendo che l’Urbino-Roma è un’utopia. A distanza di soli venti giorni! Un comportamento a dir poco ondivago del sindaco di Urbino. Il ripristino della corriera Urbino-Roma avrebbe invece ricadute positive sulla città per la mobilità, il turismo e l’Università. E allora l’invito a trovare soluzioni idonee, innovative e sostenibili da un punto finanziario e di marketing è rivolto ai tanti assessori del comune coinvolti sul tema, interagendo con AMI-trasporti nel migliore dei modi. Se non ora quando?".

Andrea Angelini