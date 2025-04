La strada San Martino di Paganica chiuderà per quasi due mesi

La strada della galleria di San Martino in Paganica, tra Sant’Angelo in Vado e Lunano, chiuderà dal 9 giugno fino a fine luglio per lavori sul fondo stradale. Una decisione comunicata da Anas in una riunione dei giorni scorsi alla presenza di amministratori del territorio, forze dell’ordine e rappresentanti delle aziende.

La lunga chiusura sicuramente andrà a impattare fortemente in quella che è la principale direttrice di collegamento tra le vallate del Metauro e del Foglia e che lega due distretti industriali molto connessi tra loro. Pendolari e traffico pesante si preparano quindi a un ritorno al passato percorrendo le strade provinciali che attraversano i crinali tra le due vallate. "I cantieri apriranno alla fine dell’anno scolastico come richiesto dai sindaci – fa sapere Anas – e il cantiere durerà circa 50 giorni. Per motivi di sicurezza legati alla profondità degli scavi da effettuare, una scarificazione di circa 70 centimetri per il rifacimento totale del fondo, non è possibile mantenere il traffico aperto su una sola corsia. Questo taglio del manto stradale così profondo potrebbe cedere mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori e lasciando il territorio d’improvviso senza una viabilità alternativa. Pertanto, è stata ritenuta necessaria la chiusura totale della strada".

Le alternative sono state trovate su due strade provinciali: la SP 147 “Paganica“ (Lunano–Peglio) che sarà praticabile esclusivamente da veicoli leggeri e la SP 7 “Pianmeletese“ (detta “del Monte Picchio“), da Piandimeleto a Sant’Angelo in Vado, potenzialmente percorribile da mezzi pesanti solo in direzione da Piandimeleto verso Sant’Angelo.

Anas si è resa disponibile a collaborare con la Provincia di Pesaro e Urbino per la sistemazione, in tratti saltuari, delle due strade provinciali alternative. I comuni hanno chiesto ad Anas di prevedere lavori a ciclo continuo, con cantieri aperti giorno e notte, ma i materiali impiegati hanno tempi tecnici di maturazione che richiedono comunque tempi oltre i 40 giorni. Scartata anche l’ipotesi di sfruttare il mese di agosto con alcune aziende chiuse per ferie: a causa di difficoltà legate alla logistica, alle forniture di materiali e all’organizzazione del personale, non sarebbe possibile garantire la continuità del cantiere. "È importante per noi salvaguardare gli interessi imprenditoriali e commerciali del territorio – commentano i sindaci dei comuni coinvolti –, limitando i disagi per cittadini e aziende. Questo episodio ci fa capire l’importanza della Galleria di Paganica ma anche il ruolo fondamentale della manutenzione delle strade alternative dell’entroterra. Questi lavori porteranno migliorie importanti sulla strada e eviteranno problemi peggiori in futuro". Piandimeleto sarà al centro del flusso di mezzi pesanti: "Dovremmo rivedere tutta la circolazione interna comunale – spiega il sindaco Pierini – perché saremo l’unica strada adibita per il traffico pesante, stiamo lavorando per la trovare la soluzione migliore per non pesare sul centro storico e nei tratti di provinciale già in stato precario".