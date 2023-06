La Stradomenica non delude tra mercato al Carducci e vintage

Una Stradomenica sotto il sole quella di ieri promossa dal Comune ogni terza domenica del mese. Al tradizionale mercato cittadino tante bancarelle degli ambulanti, dalle 8 alle 13, in piazzale Carducci e le vie limitrofe, ma pochi clienti. Giovanni Rinaldi, rappresentante Anva Confesercenti, che vende biancheria intima dice: "Nel corso dell’anno questo mercato della terza domenica va abbastanza bene, anzi fare il mercato al Carducci è davvero il top mentre è un flop al San Decenzio, il martedì, dove ci hanno mandato dal settembre 2009. La prova è che il 20 per cento degli ambulanti non viene più".

Cambio di location per il Mercato dell’antiquariato, dalle 8.30 alle 19, che è stato spostato in piazzale Matteotti (a causa della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema in piazza del Popolo). Dai libri alle monete, dagli arredamenti agli attrezzi, dagli accessori all’oggettistica, il mercato ha accolto oltre 100 banchi di curiosità e valore. "Vengo a Pesaro - afferma il bolognese Marco Minghetti che propone oggettistica varia -. Con questa bella giornata non c’è tanta gente, ma sono ottimista". Sorridente il pesarese Mauro Ondedei, ex professore di ginnastica e musicista: "Non mi posso lamentare, per me è una passione, vendo a 3 e 5 euro dischi, vinili, Cd, Dvd. Alla domenica sono sempre impegnato, oltre che a Pesaro vado ai mercati di Fano e San Giovanni in Marignano". Tranquilla la signora Daniela Berardi di Saltara che ha in esposizione diversi pezzi di antiquariato: "Abbiamo la nostra clientela che ci segue da 15 anni. Di solito sono sotto la Prefettura, ma oggi siamo nei giardini di piazzale Matteotti; noi facciamo anche restauro e questo mercato ci serve per seminare e poi raccogliamo. Abbiamo arredato diverse ville pesaresi". Presente anche il Circolo Filatelico Numismatico Pesarese con quattro amici: Giorgio Baccheschi, Alessandro Bettini, Alberto Moroni e Massimo Fucci. Al riguardo Baccheschi dice: "Il nostro circolo ha 64 anni essendo nato nel 1959, regaliamo cartoline, francobolli, opuscoli, cataloghi per promuovere la nostra attività. La gente apprezza".

Luigi Diotalevi