La strana asta al Miralfiore. Vendute 9 bici abbandonate

"Tre, due, uno: aggiudicato!". Giovedì scorso, al Parco Miralfiore, asta di biciclette organizzata dal progetto Ossigeno (composto da Forum Giovani, Comune di Pesaro e la cooperativa Labirinto). L’evento si chiamava "Hasta la bici", che ha visto la vendita di 9 biciclette usate. Lo scopo era raccogliere fondi per consentire agli studenti, in difficoltà economiche, di poter prendere parte alle gite scolastiche. Le bici all’asta sono state restaurate da Urbico, il bike courier di Pesaro, e gli studenti dell’Istituto Bramante-Genga, i quali hanno rimesso in sesto le biciclette abbandonate riposte nel magazzino comunale e messe a disposizione dall’amministrazione.

La prima bicicletta, marca "Firenze" con 6 marce, portapacchi e sellino è stata venduta a 60 euro a Lucia Gasparini, mentre la seconda bici, da corsa, marca "Eusebi", è stata venduta a Enrico Zaffini a 40 euro. La terza bicicletta, marca "VeloMarche", è stata venduta a 46 euro a Claudio Morriconi, poco meno della quarta bicicletta, una da donna, marca "Carnielli", venduta a 55 euro ad Angelina Vagnini. La quinta, invece, una bici da corsa, marca "Adriatica" bianca e rossa degli anni ‘80, firmata Enrico Paolini, è stata venduta a 60 euro a Gianluca Ciaroni, poi subito rivenduta ad Adrian Albot. La sesta bicicletta, marca "Olmo" e di colore verde fluorescente e bianca, è stata presa per 65 euro da Leonardo Pazzaglia. La settima bicicletta, una boxter della "Adriatica" nera con freni rossi, se l’è accaparrata a 85 euro Lorenzo Sanchi. Per la penultima bicicletta, tanti applausi, perché era una Graziella color turchese, marca "Eusebi", venduta a 65 euro a Noemi Sponticcia. L’ultima, infine, una Cruiser, la più combattuta tra i ragazzi di Urbico e venduta proprio ad uno di loro, Tobia Marta, a 95 euro. "Mentre con i ragazzi lavoravo a questa bicicletta mi sono detto che doveva essere mia – ha raccontato Tobia Marta, del collettivo Urbico –. Questa non sarà una bici da viaggio, però sicuramente qualche giro per andare a lavoro, al mare o a passeggio lo farò. Sono molto contento". Altrettanto contenta è anche l’acquirente della prima bicicletta, Lucia Gasparini, docente proprio al Bramante Genga: "L’ho fatto per una giusta causa, ossia per i ragazzi". La cifra raccolta ammonta a 571 euro.

Alessio Zaffini