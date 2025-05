"La sua città natale non la dimentica"

"Francesca Benedetti amava profondamente la sua Urbino, città che era nei suoi pensieri e alla quale era orgogliosa appartenessero i suoi più dolci ricordi giovanili". Così l’assessore alla cultura del Comune di Urbino, Lara Ottaviani. "Con la sua scomparsa, Urbino perde una personaggio illustre, simbolo ed espressione di creatività e arte, un’urbinate profondamente ancorata alle atmosfere vissute nel centro storico, ai giochi tra i vicoli, ai ritrovi di bambini nelle intime piole come nella maestosa piazza Rinascimento. Non ho avuto l’onore di conoscere questa tenace attrice, artista straordinaria, che fino agli ultimi periodi della sua vita ha consacrato energie e talento alla sua arte. Molti urbinati che invece hanno potuto incontrarla e dialogare con lei (per loro era "la Feffe") il puro attaccamento alla città, la gioia nel ritornarvi per ritrovare conoscenti, amici, compagni di giochi e soprattutto quel calore che solo le mura e le vie che ci hanno dato i natali possono emanare. L’amministrazione comunale, in passato, l’aveva omaggiata ricordando proprio il suo legame umanissimo con Urbino. A febbraio 2024 era stata protagonista di Erodiade di Giovanni Testori, spettacolo a cura di Marco Carniti, all’interno della Rassegna di Amat Teatro Oltre, su indicazione del prosindaco Sgarbi: un’occasione per rinsaldare il rapporto, mai sbiadito, con la sua amata città e il pubblico urbinate", conclude Lara Ottaviani.