La supercar dei ladri. Furti, poi bloccata in A-14

La macchina in uso alla banda è una Audi RS6, che raggiunge i 260 chilometri l’ora e costa, da nuova, 140mila euro. E’ l’auto che nei giorni scorsi è stata più volte segnalata, alle forze dell’ordine, perché in alcuni casi veniva vista da cittadini fuggire in prossimità di luoghi in cui si erano verificati dei furti.

Che qui in città, in sostanza, sono stati fatti o tentati a Villa San Martino, dove i ladri a bordo di quel bolide hanno visitato tre case. Solo in un caso si sono portati via un bottino, anche se minimo (due catenine d’oro) mentre negli altri casi sono scappati con nulla in mano. In un caso c’erano i legittimi proprietari all’interno dell’abitazione. Idem anche in un appartamento di Vismara.

Il fatto che la banda, come è avvenuto finora, colpisca quasi a caso, senza fare accurati appostamenti prima, induce gli inquirenti, la polizia, a pensare che non si tratti di una banda di professionisti. Al contrario, che si tratti di gente che colpisce un po’ a casaccio. La macchina che usavano, però, era adatta a molte missioni. Sicuramente rubata, aveva anche una targa clonata. Mercoledì sera, più o meno all’ora di cena, è stata vista sfrecciare in zona Gabicce e Cattolica, dove inizialmente si pensava che la banda avesse fatto ulteriori furti, anche se in realtà poi non è risultato.

Poi l’Audi si è infilata in A14 e la polizia l’ha intercettata all’altezza di Bologna. Per evitare di essere arrestati, l’equipaggio ha abbandonato il veicolo scappando per i campi che si aprivano nei dintorni. Nessuno dei componenti risulta che al momento sia stato fermato.

Il caso dell’Audi RS6 assomiglia a quello avvenuto nei giorni scorsi, lunedì per l’esattezza, nel Fanese, nella zona di Caminate, dove i malviventi hanno speronato un’auto dei carabinieri e poi si sono dati alla fuga. I militari, a bordo di una gazzella, erano sulle tracce di un’auto già da un po’. Anche in quel caso si trattava di un bolide sportivo, un’auto di grossa cilindrata che, secondo gli investigatori, veniva usata dalla banda per fare i furti.

ale.maz.