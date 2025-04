La Svezia chiama Urbino, la città ducale risponde

Un ponte ideale scavalca il mar Baltico e unirà Urbino con la Svezia: il trait d’union? Peter e Carina Nordin, due imprenditori che, dopo 35 anni come chef pluripremiati e titolari di una catena di 14 ristoranti a Stoccolma, con 400 dipendenti, hanno venduto tutto per trasferirsi in provincia di Fermo ed aprire un relais di lusso che attira principalmente clientela svedese.

Oltre a ciò, Peter e Carina pubblicano una rivista patinata annuale, sia a stampa sia in ampia diffusione digitale. Alla rivista si affianca un libro ampiamente illustrato. La rivista parla di cibo e cultura, e in ogni edizione presenta diversi luoghi delle Marche. Ma per entrare nella rivista non si può pagare un’inserzione: bisogna entrare nel cuore dei due curatori. Tuttavia, nel prossimo numero ci sarà uno speciale dedicato a Urbino: ieri infatti i due, accompagnati da Barbara Toce, esperta di internazionalizzazione, hanno visitato la città di Raffaello, accolti in municipio dal sindaco e dall’assessore al Turismo Francesco Guazzolini, il quale li ha accompagnati a Palazzo Ducale, all’Oratorio di San Giovanni Battista, alla casa di Raffaello e in giro per la città. I due ospiti erano già stati più volte a Urbino, ma in questa occasione hanno stabilito un legame più profondo con l’unico sito Unesco presente nelle Marche.

"Quella di ieri – dice Guazzolini – è stata una giornata importante. Peter e Carina non sono solo due operatori di alto livello, ma, per la realtà svedese, dei veri influencer. Negli anni sono riusciti a costruire una rete di estimatori che si trasformano in viaggiatori alla ricerca di arte, gastronomia e relax. Ci siamo trovati in grande sintonia di valori. Urbino si propone come il luogo e il territorio del biologico, del benessere, dell’arte, della cultura, dello stile di vita sano: esattamente ciò che i due chef svedesi apprezzano, ovvero gli elementi che li hanno indotti ad abbandonare la metropoli dove vivevano e le loro precedenti attività di successo".

Conclude l’assessore: "Il contatto con Peter e Carina Nordin rientra in una strategia più ampia, che stiamo realizzando con altri comuni marchigiani e con la Regione. Stiamo lavorando con la Camera di Commercio Italo-Danese e Italo-Svedese, su progetti simili a quelli già creati con la Camera di Commercio Italo-Francese con sede a Nizza. Con varie altre località vogliamo fare sistema ed essere interlocutori strategici per il Governo regionale delle Marche".

g. v.