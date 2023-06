La svolta, da oggi in 900 parcheggi si paga la sosta

Ci siamo, da oggi, nella fascia 9-21 i parcheggi della zona mare di Marotta sono a pagamento. Svolta ‘epocale’, perché i posti auto fino ai ieri sono stati sempre tutti gratuiti. Le righe blu riguardano quasi 900 stalli sui 1.200 totali presenti nella fascia sul lato mare rispetto alla ferrovia, partendo da sud dall’altezza del residence ‘Le Vele’, fino ad arrivare a Nord al ‘Camping Gabbiano’. Ventidue i parcometri installati, nei quali è obbligatorio l’inserimento della targa del veicolo, mentre non è necessario esporre il ticket sul cruscotto. La tariffa è di 1 euro all’ora, con frazionamento di 20 centesimi ogni 12 minuti. Pagando 4 euro si ha diritto alla mezza giornata, di 6 ore, e con 8 euro alla giornata intera di 12 ore, dalle 9 del mattino alle 21. C’è, poi, tutta una serie di abbonamenti, a partire da 30 euro una tantum per l’intero periodo estivo (i parcheggi si pagheranno fino al 15 settembre, ndr) attivabile solo dai residenti nelle vie interessate dalle soste a pagamento, con 2 targhe massimo per famiglia.

Sandro Francheschetti