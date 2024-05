La tagliatella al fungo spignolo diventa denominazione ’deco’

Soddisfazione a Frontone per il riconoscimento a denominazione comunale d’origine (De.Co), volto al fine di tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un’attività agroalimentare o un prodotto dell’artigianato (alimentare e non) in stretta correlazione col territorio e la sua comunità. "Con assoluta soddisfazione, in occasione della festa di sapori e profumi di primavera organizzata dalla ProLoco- fa sapere il sindaco del paese Daniele Tagnani annunciamo che il Comune di Frontone ha una nuova denominazione comunale: le tagliatelle al fungo spignolo. Pregiate, tipiche e squisite, le tagliatelle si sposano con lo spignolo, denominato anche "tartufo dei funghi" e insieme formano un binomio perfetto, degustabile presso i ristoranti del nostro comune. Il nuovo prodotto De.Co. che si unisce al coniglio in porchetta e all’inimitabile crescia, si aggiunge alla lista De.Co. della Regione Marche che promuoverà i prodotti. Un ringraziamento alla commissione, al designer del marchio Filippo Volpi ma soprattutto un immenso grazie ai nostri avi, che con amore hanno tramandato una fantastica specialità". Un attestato di tipicità dunque che va ad arricchire l’ampia offerta gastronomica del paese. A proposito della festa di Sapori e profumi di primavera, iniziata ieri, si terrà anche oggi proponendo la buona gastronomia oltre visite e passeggiate.

Amedeo Pisciolini