La tartaruga Giunone torna libera Bambini a bocca aperta per il rilascio

di Alessio Zaffini

Un ombrellone giallo si muoveva in Baia Flaminia, con al seguito centinaia di persone tra adulti e bambini, tutti incuriositi e ansiosi di vedere cosa quel parasole copriva: ieri, alle 11.30 al Lido Pavarotti, un’altra Caretta Caretta, una tartaruga marina di nome Giunone, ha finalmente ritrovato la via di casa dopo che, qualche mese fa, l’avevano ritrovata nelle spiagge di Riccione in stato di ipotermia. A prendersi cura di questa splendida creatura marina la Fondazione Cetacea, che tramite un evento pubblico, ha voluto rilasciare il rettile al largo delle coste pesaresi. "Ci ha fatto molto piacere vedere tutte queste persone darci supporto per questa nostra operazione – ha spiegato Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea –. In special modo, questo rilascio ha visto la partecipazione di molti bambini, i quali hanno potuto ammirare da vicino Giunone e hanno potuto imparare qualcosa di nuovo sul mondo marino e sulla tutela dell’ambiente".

"Questa specie di tartaruga – ha aggiunto il presidente della Fondazione – è tipica delle nostre coste, ma con l’aumento delle temperature si stanno facendo sempre più frequenti e, soprattutto, si avvicinano sempre più a terra, rischiando anche di ferirsi con le pale dei motoscafi. È ancora molto piccola, perché ha solo poco meno di un anno, ma abbiamo potuto constatare che è molto forte. Ha risposto bene alle cure e si vede che è una combattente, speriamo che abbia una lunga vita".

"Ci piace sapere che questa tartaruga sia tornata in mare e che sia in forze – hanno detto alcuni genitori lì presenti –. Non succede spesso di portare i bambini a vedere un evento del genere, ma sicuramente è un episodio che si ricorderanno per molto tempo. Alcuni hanno fatto tantissime domande ai ragazzi della Fondazione, curiosi e quasi innamorati di questo animaletto così piccolo. Magari si sono rivisti in lei".

Presente al rilascio anche Maria Rosa Conti, assessore alla sostenibilità ed alla coesione del Comune di Pesaro: "Rispettare l’ambiente è importante – ha spiegato l’assessore Conti –, ma ancora più importante è che questo momento abbia avuto una funzione didattica per tutti i bambini presenti e che gli abbia insegnato come il mare possa regalare emozioni".