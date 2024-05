La tartaruga ha ripreso il mare. Festa in Baia per ‘Nocciola’

Un po’ ribelle, con un caratterino tutto pepe e un carapace color nocciola: chiamata proprio come questo frutto, ieri mattina, in Baia Flaminia, è stata rimessa in libertà la tartaruga marina Nocciola, trovata da un peschereccio nelle acque di Cesenatico: "È stata recuperata con una rete a strascico, di quelle che vanno nel fondo – ha spiegato Andrea Donati, referente di Pesaro per la Fondazione Cetacea –. Questo vuol dire che la tartaruga, per qualche motivo, non riusciva a tornare in superfice per riprendere fiato, quindi stava annegando. Può sembrare strano se si parla di tartarughe marine, ma anche loro, come noi, hanno dei polmoni. Nocciola, una caretta caretta di 20 anni, è una giovane adulta, che pesa la bellezza di 45 chilogrammi e ha un carapace di un diametro di 70 centimetri. Insomma, una bella sfida. È stata trovata all’inizio di gennaio e, per assicurarci che stesse bene, prima abbiamo controllato che non ci fosse acqua nei polmoni, dopodiché abbiamo provveduto a rimetterla in sesto. Purtroppo, oggigiorno, sono tanti i pericoli a cui queste tartarughe sono esposte: si parte proprio dalla pesca, che delle volte non lascia loro scampo, per poi passare alle barche che possono colpire queste creature marine, facendole confondere e svenire. Plastica e cambiamento climatico, infine, non sono certamente d’aiuto. Insomma, bisogna preservare i nostri mari e tutti i loro abitanti, affinché possano vivere una vita tranquilla". A prendere parte a questo rilascio, anche centinaia di bambini provenienti dalle scuole elementari del territorio, che hanno atteso l’arrivo di Nocciola e, con gli occhi estasiati, hanno osservato mentre la caretta caretta, con le sue pinne, lasciava solchi sulla spiaggia in direzione del mare. Alla fine, un grandissimo "Ciao, Nocciola" si è levato non appena la tartaruga è entrata in acqua, riempiendo di gioia Baia Flaminia.

Alessio Zaffini