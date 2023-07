La task force anti-incendio Parco difeso da terra e dal mare per evitare il disastro del 2017

di Giorgia Monticelli

Saranno presenti sul territorio per tutta l’estate e il loro compito sarà ’sorvegliare’ il parco San Bartolo da eventuali rischi di incendi, che si potrebbero registrare a causa della morsa del caldo africano che non pare volersi placare e, anzi, oggi arriverà a toccare in città i 40°. Il polmone verde della città adesso è controllato a vista, da terra e da mare, con una serie di squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, pronte ad intervenire qualsiasi cosa accada.

Il nostro viaggio tra i ‘guardiani’ della falesia del San Bartolo inizia proprio così; conoscendo Roberto, Leonardo, Giacomo, Stefano e Cristian: i cinque vigili del fuoco che compongono l’unità pesarese e che per i prossimi 40 giorni controlleranno il Parco.

Con loro, "due automezzi dedicati esclusivamente al sito del San Bartolo e altri 5 vigili impiegati nell’entroterra (per 20 giorni a Cagli e per altri 20 giorni ad Urbino), così da avere tutta la provincia ben monitorata – spiega l’ispettore Lucio Saraga e Dos ((direttore operazioni di spegnimento), accompagnato in mattinata da tutta la squadra operativa dei vigili -. Nel caso del Parco, ogni giorno l’unità farà dei giri di perlustrazione, principalmente durante il pomeriggio nelle ore più calde nelle quali è anche più facile si inneschino dei principi di incendi. Ad Urbino, per tutti i 40 giorni, ci sarà un ‘Dos’ pronto a spostarsi per qualsiasi avvenimento, coordinando anche le squadre aeree, qualora ci fosse necessità".

Attualmente, la responsabilità degli incendi boschivi ricade sulla Regione Marche che, proprio per evitare eventuali devastazioni del fuoco, si è avvalsa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la tutela del verde.

I vigili, infatti, copriranno tutto il periodo di criticità che si prospetta da oggi in avanti, dalle 8 del mattino alle 20. Rimane, chiaramente, sempre disponibile il numero dei Vigili del fuoco per interventi e segnalazioni (115).

"Abbiamo anche a disposizione dei moduli antincendio con delle pistole a tubazioni lunghe, mezzi che contengono ben 28 quintali d’acqua e la centrale a poca distanza che ci rimane utile in casi di emergenza. Inoltre, sempre grazie al Dos, è possibile richiedere l’intervento della Flotta aerea dello Stato e di un elicottero privato che staziona a Cingoli e che noi possiamo chiamare in momenti di difficoltà, e che impiega una ventina di minuti ad arrivare in città".

Spostandoci su mare, il capo della Protezione civile Ugo Schiaratura ci ha mostrato un fine settimana tipo, che li vede impegnati sul fronte del soccorso ai cittadini, ma con gli occhi sempre attenti verso la falesia, dove si possono ancora ben notare una decina di frane venute giù a causa dell’alluvione, assieme a qualche albero secco del paurosono incendio del 2017.

Si parte alle 15 dal porto, dove il gommone della Protezione civile è già li ad attenderci. Lo stesso gommone che ogni sabato e domenica salpa in direzione Fiorenzuola dove rimane fino alle 12: "Poi facciamo lo stesso iter nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Questo ci permette di controllare bene il Parco e di offrire assistenza alle imbarcazioni o ai bagnanti che si trovano in difficoltà – spiega Schiaratura -. Mentre, su terra, abbiamo due squadre che perlustrano quotidianamente il San Bartolo e che sono sempre in contatto con i numeri d’emergenza, come noi su mare siamo in contatto con la Capitaneria".

Un impegno che proseguirà fino al 15 settembre, e che si intensificherà durante la settimana di Ferragosto , che vede coinvolti a rotazione ben 160 volontari su tutto il territorio pesarese.

Ma adesso l’attenzione è al massimo "anche se serve sempre l’aiuto dei singoli cittadini – spiega l’assessore Belloni, presente durante il giro di perlustrazione della Protezione civile -. Qualche semplice accorgimento ma utile ad evitare guai: non buttare mai le cicche delle sigarette fuori dal finestrino e nei pressi del verde e avviare una vigilanza di vicinato, segnalando atteggiamenti non idonei, in modo da poter intervenire in modo tempestivo".

L’Ente Parco, nei giorni scorsi aveva diramato un decalogo: "È indispensabile riproporre alcune regole di comportamento per chi vive nella nostra area protetta o la frequenta - ha detto il presidente Silvano Leva -. Due delle regole: primo, è proibita l’accensione di fuochi e falò all’aperto, specie in riva al mare e nelle zone dove la vegetazione è più secca, compresi l’uso di barbecue al di fuori delle aree di pertinenza delle abitazioni e il ricorso alle lanterne cinesi in carta velina. Secondo, si vieta la sosta e la circolazione nelle piste o nei percorsi secondari quali carrarecce, sentieri, itinerari forestali, nonché su altri ambienti interdetti".