La Teamsystem rilancia il suo contributo. Nella maglia è lo sponsor più in evidenza

Il marchio Teamsystem sulle maglie biancorosse, rimaste in questa stagione senza main sponsor dopo l’addio di Carpegna Prosciutto, è diventato oggi quello più in evidenza sotto la scritta Victoria Libertas che richiama le origini storiche del club. Anche se l’azienda nata a Pesaro non ha compiuto il passo sperato dalla piazza, la possibilità che possano farlo in futuro non ha abbandonato del tutto i tifosi pesaresi che hanno salutato con piacere il rinnovo, in rialzo, della partnership con la società pesarese per la stagione 2025/26, confermando un legame che va oltre la sponsorizzazione. Infatti, oltre essere ’Main Digital Partner’ della prima squadra, Teamsystem ha voluto fortemente il titolo di ’co-sponsor’ delle squadre giovanili del club. Sport e innovazione s’incontrano per generare opportunità e contribuire allo sviluppo della comunità, rafforzando un rapporto che unisce passione, responsabilità e visione per il futuro.

Una collaborazione che nasce e cresce nel segno dei valori condivisi: l’importanza del territorio, la volontà di valorizzare i giovani e accompagnarli in un percorso di crescita. "Per noi - spiega Daniele Lombardo, direttore marketing, relazioni istituzionali e comunicazione del Gruppo TeamSystem - questa partnership è un segno concreto del legame profondo che unisce TeamSystem al territorio e ai suoi valori. Siamo nati a Pesaro oltre 40 anni fa e oggi, pur essendo una realtà internazionale, continuiamo a investire qui, dove batte il cuore della nostra innovazione. Crediamo fino in fondo che per il club, i giovani atleti e la comunità, la collaborazione con VL Pesaro sia un’opportunità di crescita. Lo sport, come la tecnologia, è un motore di progresso e formazione: per questo sosteniamo con convinzione il settore giovanile: i ragazzi di oggi saranno i protagonisti di domani".

TeamSystem è una tech & AI company italiana che sviluppa piattaforme digitali per rendere più competitivo il business di imprese e professionisti. Il Gruppo accompagna i propri clienti nella trasformazione digitale, attraverso un’offerta completa e integrata di tecnologie innovative. L’azienda, che opera in Italia e all’estero, ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a 1 miliardo di euro e può contare su oltre 5.000 dipendenti, al servizio di circa 2,5 milioni di clienti.

"Siamo felici di avere con noi anche in questa stagione un’importante realtà come TeamSystem, punto di riferimento nel proprio settore - commenta Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato della Vuelle -. Questa partnership prosegue nel segno della continuità, reciproca soddisfazione e nella volontà di crescere ancora insieme, sia in campo che fuori. Ci tengo a sottolineare l’impegno dell’azienda per quanto riguarda il settore giovanile: siamo orgogliosi di accompagnarli nel loro percorso di crescita con al fianco una realtà affidabile come TeamSystem".

e.f.