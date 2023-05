La tecnologia di Paolo Buroni per l’ologramma della Sapienza

È piaciuto così tanto che è diventato permanente l’ologramma “made in Cagli“ installato all’università La Sapienza di Roma. Sui maestosi propilei, ovvero il colonnato d’ingresso al campus dell’ateneo romano, è stato realizzato lo scorso ottobre un ologramma alto oltre cinque metri creato dalla ditta cagliese Stark, fondata da Paolo Buroni, in collaborazione con l’università stessa, e da quel momento, complice l’impatto e l’alto gradimento verso l’opera, l’ologramma non se n’è più andato. "Il progetto – spiega Buroni – è nato grazie all’incontro tra me e il professor Carlo Bianchini, responsabile del dipartimento di architettura della Sapienza. Non è un ologramma tradizionale, bensì qualcosa di innovativo mai realizzato prima d’ora dalla nostra azienda, leader da decenni ormai nel campo delle proiezioni luminose per eventi, luoghi pubblici e musei. Il sistema led che abbiamo realizzato è in grado di creare immagini tridimensionali visibili, e questa è una novità assoluta, in pieno giorno. Grazie ad un innovativo sistema di pannelli trasparenti, pressoché invisibili da lontano, l’immagine tridimensionale sembra galleggiare nell’aria con uno spettacolare effetto scenografico". L’ologramma, dalle dimensioni davvero imponenti in quanto collocato nell’altrettanto enorme colonnato di ingresso dell’ateneo, mostra in 3D i simboli storici e culturali della Sapienza, ovvero dettagli, sezioni, piantine e visuali della chiesa di sant’Ivo che è nel centro di Roma e prima sede dell’università della capitale. Tramite animazioni, il video racconta la storia e l’architettura di sant’Ivo alla Sapienza in modo spettacolare e tecnologico. I contenuti sono stati sviluppati in un anno di collaborazione tra Paolo Buroni ed il suo staff e l’Ateneo. Spiega la rettrice Antonella Polimeni: "Questa installazione permanente vuole risarcire lo strappo che è avvenuto con l’abbandono della sede storica e il trasferimento nella città universitaria avvenuto nel 1936. La cupola di sant’Ivo rappresenta un manifesto materiale della cultura della conoscenza e quindi una delle migliori rappresentazioni della natura stessa dell’università". L’ologramma si vede da piazzale Moro.

