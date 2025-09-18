La Teknowool mette il turbo al team Snipers

Una serata all’insegna della passione per i motori, quella tenutasi l’11 settembre al Teknowool Point, specialista in isolanti e nanotecnologie, di Strada Fabbreccia a Pesaro, sulla interquartieri. Ospite d’onore il team Snipers, storica scuderia motociclistica pesarese fondata nel 1964 dal mago dei motori Giancarlo Cecchini (allora socio con Raoul Baronciani) per celebrare un “matrimonio” con un’azienda che mette a disposizione del team le sue innovative tecnologie (una linea di prodotti nanotecnologici per il trattamento e la pulizia delle superfici, con una gamma specifica dedicata allo sport). Non solo allo sport motociclistico, ma anche automobilistico, al ciclismo allo sci, solo per citarne alcuni. Il “matrimonio-sponsorizzazione” è per migliorare, come detto, le prestazioni. Visto che per guadagnare pochi millesimi le case costruttrici sguinzagliano ingegneri e spendono in ricerca delle fortune, attingere a questa tecnologia – assicurano – è un bel vantaggio per questa agguerrita formazione, già vincitrice di un mondiale nel 2004 con Andrea Dovizioso nella classe 125 cc. Tanti gli ospiti presenti, in forma privata il sindaco Andrea Biancani da grande appassionato quale è, ad ammirare le moto da Gran Premio del team Snipers di Mirko Cecchini (figlio del fondatore Giancarlo) al gran completo, accolti dall’amministratore delegato di Teknowool Adriatico Srl Stefano Luzi: "La nostra collaborazione con il team storico della città di Pesaro, ci riempie di orgoglio – ha detto Luzi – noi da inizio stagione offriamo alla squadra un prodotto che consente di risparmiare millesimi di secondo e tempo nella pulizia di ogni componente della moto e dell’abbigliamento dei piloti". Nelle fasi concitate del Gran Premio – conclude Luzi – non perdere tempo e migliorare l’efficienza aerodinamica è un bel vantaggio". Dopo il Gp di Santa Monica, il team Snipers andrà oltre oceano per il poker di prove che si disputeranno in Oriente, la prima in Giappone il 28 settembre, poi in Indonesia, Australia e Malesia.

Lorenzo Mazzanti