La Ternana rischia l’implosione. Vis, il girone è un rompicapo

Come si assomigliano le storie delle società precipitate "nell’inferno della C". Sono freschissimi i casi di Brescia e Spal, piazze abbandonate dalla proprietà che si ritrovano a ripartire da zero. In precedenza era toccato a Reggina, Alessandria, Pordenone, Livorno, solo per citare gli ultimi anni. Altri club, vedi Perugia e Ascoli nell’ultima stagione, si sono trascinati fardelli che ne hanno minato la competitività. Problema noto: ci si porta appresso gli ingaggi (e i debiti) della B in un campionato dai ricavi enormemente inferiori, senza che il ‘paracadute’ riesca ad attutire lo schianto. Adesso scoppia il caso Ternana, prima ancora che il girone B veda la luce. Finaliste dei playoff arrivate a un passo dalla promozione, le Fere sarebbero certamente partite come prime favorite. Ebbene, rischiano di partire con una penalizzazione (era successo anche un anno fa), o addirittura di saltare in aria. Stefano Bandecchi, l’uomo che aveva ceduto la proprietà dopo essere diventato sindaco, ha lanciato l’allarme: "La Ternana potrebbe fallire". Servono due milioni per onorare le prossime scadenze: quella del 1° luglio (stipendi di maggio) e quella del 1° agosto (stipendi di giugno). Saltare la prima significa incorrere in una penalizzazione, saltare anche la seconda significa sparire. Il presidente D’Alessandro, con l’aiuto di Bandecchi, sta disperatamente cercando acquirenti.

Un dato: Spal e Ternana nell’ultima stagione avevano il monte ingaggi più alto: entrambe intorno ai 6,5 milioni. Quasi tre volte quello della Vis. Un solo giocatore dei rossoverdi, Donnarumma, pesa a bilancio più dell’intera rosa della Pianese. Conseguenze sul girone della Vis: intanto il serio rischio che imploda un’altra piazza storica; in subordine, che le Fere siano costrette a un ridimensionamento. A meno che non trovino il magnate.

Intanto, con la retrocessione della Salernitana (salvo esito degli inevitabili ricorsi), si sono delineati i possibili gironi. La squadra campana finirà al sud, dove ora cresce una squadra: la più a nord è il Guidonia (Roma metropoli), che dunque dovrebbe finire nel raggruppamento centrale. Analogamente, cresce una squadra al nord: coordinate geografiche alla mano, secondo la classica suddivisione orizzontale, candidata a spostarsi è la neopromossa Bra, squadra del basso Piemonte. Due le altre caselle da riempire: una andrà al Ravenna, in attesa di ripescaggio scontato dopo che il Brescia ha comunque presentato una domanda di iscrizione, per quanto farlocca; l’altra a una seconda squadra di A, che secondo il criterio della rotazione dovrebbe essere Inter o Atalanta. Allenatori: con l’ufficializzazione di Tomei all’Ascoli, di Birindelli alla Pianese e Di Carlo a Gubbio, si vanno completando le panchine nel girone centrale (sono 7 al momento i tecnici nuovi). Resta da assegnare solo quella del Rimini: l’annuncio è atteso per lunedì prossimo. Il vissino Roberto Stellone, con i suoi 5 anni di contratto, è in assoluto il tecnico più blindato.