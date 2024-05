La testimonianza della famiglia Cattarina

"Educare, non un progetto ma un’esperienza vissuta" è il titolo della conferenza in programma oggi, ore 21, all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi. L’appuntamento vede la partecipazione di Silvio e Miriam Cattarina, sposi e genitori, che offriranno la loro testimonianza sia come padre e madre sia come operatori educativi. Silvio Cattarina infatti è anche Presidente della comunità educativa “L’imprevisto”. L’incontro rientra nel ciclo “Famiglia: luogo generativo di cultura” promosso dall’associazione "Amici del Sindacato delle famiglie".