La Tirreno Adriatico approda sui tornanti del monte Petrano

Il grande ciclismo torna in provincia e lo fa in modo particolare toccando diversi centri del nostro entroterra. Sabato 9 marzo del 2024 con partenza da Sassoferrato e l’arrivo a Cagli si svolgerà infatti la sesta tappa Sassoferrato –Cagli (Monte Petrano) della Tirreno- Adriatico, corsa ciclistica internazionale per professionisti arrivata alla 59^edizione. Nello specifico dopo la partenza a Sassoferrato la carovana toccherà i territori di San Lorenzo in Campo, Pergola, Serra Sant’Abbondio, Frontone, Cagli, Acqualagna, Fermignano, Urbania, Piobbico Pian di Molino (Apecchio), Pian di Trebbio- Serravalle di Carda, Massa, Moria, Palcano Cantiano e l’arrivo a Cagli (10 km di ascesa con una pendenza media dell’8%) e dopo un duro percorso di 180 chilometri. La Tirreno Adriatica che è stata presentata ieri mattina partirà il 4 di marzo da Lido di Camaiore e si concluderà dopo 7 tappe e un viaggio di 1115 km e dopo aver toccato quattro regioni del Centro Italia il 10 marzo a San Benedetto come tradizione.

La Corsa dei Due Mari già due anni fa aveva riservato una tappa (la sesta) tutta in provincia, esattamente l’Apecchio-Carpegna, seguitissima da miglia di spettatori sia lungo il percorso che in televisione (la corsa gode della diretta tv). Un biglietto da visita per il territorio che per l’occasione darà il meglio di sé. Tra i nomi che hanno primeggiato nel passato troviamo ciclisti del valore di: Visentini, Saronni, Moser (anni 80), Scarponi nel 2009, Vincenzo Nibali nel 2012 e 2013 e nelle ultime edizioni (2021- 2022) il giovane sloveno Tadej Pogacar. Sono già state confermate le presenze di corridori del calibro di Van der Poel, Ganna e Ayuso. In tema di ciclismo anche un’altra corsa nel 2024 attraverserà la nostra provincia, si tratta del Giro Women (35esima edizione del Giro d’Italia femminile). Due in particolare i centri scelti dagli organizzatori (Rcs Sport): Urbino e Frontone.

Anche questo un evento, anche mediatico, sicuramente utile per far conoscere e apprezzare il territorio. La corsa partirà da Brescia il 7 luglio e dopo 8 tappe e un percorso di 858,6 chilometri (5 le regioni attraversate) e quasi 12mila metri di dislivello si concluderà il 14 luglio a l’Aquila. La città ducale sarà sede della quarta tappa il 10 luglio del segmento Imola –Urbino di 131 chilometri. La carovana poi si trasferirà il giorno dopo a Frontone per il via della quinta tappa che dopo 111 chilometri avrà il traguardo a Foligno.

Amedeo Pisciolini