La toccante processione che precede il rito della Turba

La processione storica non è la Turba del Venerdì santo. A circa una settimana dalla Turba del 18 aprile, viene riproposto domani sera un evento storicamente testimoniato nel XVII secolo che accompagnava la processione del Cristo morto. Oggi, lungo le vie medievali del centro storico, ne viene ripresentata una sequenza con personaggi in costume del Vecchio e del Nuovo Testamento. A questo evento partecipano anche alcune confraternite delle vicine città di Cagli, Gubbio e Pergola a ricordare la solidarietà ricevuta dopo la tragica alluvione del 2022.

Ad aprire la processione proprio quelle confraternite che furono le promotrici di queste suggestive ritualità con i loro stendardi, lanternoni e strumenti caratteristici come flagelli e battistrangole. Seguiranno i primi personaggi della tradizione biblica, su di questi s’innestano alcune figure appartenenti al Nuovo Testamento che fungono da cerniera tra l’attesa messianica e la venuta di Gesù. Troviamo così il precursore Giovanni Battista e la figura del Lazzaro resuscitato, in compagnia delle sorelle, a simboleggiare gli accadimenti che, di lì a poco, avrebbero caratterizzato le ultime vicende di Gesù. Proprio costui, accompagnato dal gruppo degli apostoli, primi testimoni terreni della sua predicazione, compare in processione già nella forma del Cristo redento, suggellato in questo anche dalla presenza dei quattro evangelisti. Chiude questa sequenza storica il simbolo cardine di tutta la rappresentazione: quella croce “gemmata“ e adorna dei fiori della rinascita primaverile che si eleva dalla sua “ombra“ terrena, temporaneo simbolo della morte, “sospinta“ dalla luce dello Spirito Santo verso l’atto conclusivo dell’ascensione per la ricostruzione della natura trinitaria del divino. A chiudere la processione quel popolo d’Israele che muta la sua natura divenendo popolo di Cristo e riconfermando nei secoli il messaggio salvifico del Cristo.

La processione parte alle 21,30 da piazza del Mercato e dopo aver percorso le principali vie del paese, si chiude sulle scenografie di piazza Luceoli teatro della Turba. Qui verrà istallata la croce che la settimana dopo verrà portata dalla figura di Cristo verso il Calvario.

Amedeo Pisciolini(foto di Nazzareno Simoncelli)