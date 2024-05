La Torelli-Dottori smonterà dopo 10 anni la gru a Santa Lucia

Dopo dieci anni esatti dalla fine del cantiere (era l’8 maggio 2014) verrà smontata nei prossimi giorni la gru di Porta Santa Lucia. Scadute le proroghe pluriennali per vari lavori interni da terminare, ulteriormente allungate dalle calamità degli ultimi anni, la ditta Torelli Dottori smonterà la gru a partire da lunedì 27. Ci vorranno tre giorni per ultimare il lavoro. Anche il traffico subirà deviazioni. Via dei Morti (tratto da porta Lavagine a Santa Lucia in ambo i sensi) sarà chiusa. Il flusso veicolare in via Don Minzoni, già a senso unico a scendere, rimarrà tale e il senso unico proseguirà anche lungo viale Gramsci, fino all’Intersezione con Via Giro dei Debitori. Per entrare in centro da porta Santa Lucia è quindi necessario arrivare da via Don Minzoni. G.V.