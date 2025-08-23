La tortorella "strappata" al gatto. Cras, l’ospedale degli animali che pensa alla salute dell’uomo

Tanto volò la tortorella che riuscì a scampare alle grinfie del gatto rifugiandosi tra le braccia di una signora 91enne che stava sfamando il suo pappagallo e che ha provveduto a "spedirla" con l’autolettiga di famiglia alla sede centrale del Cras Marche, (Centro Recupero Animali Selvatici), di Ca’Girone di Urbino. Lì si è aperto un mondo, ma prima bisogna raccontarla. Tutto è nato dall’aggressione di un gatto vispo, rosso fuoco, che ha affondato canini e unghie nella polpa del volatile, il quale, vedendo la signora accudirne un altro, un pappagallo, ha pensato bene di rifugiarsi tra le sue braccia: "Me lo sono ritrovato addosso in un attimo, arpionato alla mia camicia – dice la signora Maria S. – inizialmente mi sono spaventata, poi ho capito che stava poco bene e l’ho messo in gabbia dandogli acqua e cibo, ma non era quello il suo posto".

Al Cras una equipe di veterinari e volontari si è presa cura dello sfortunato animaletto. Diagnosi: ferite profonde e rischio di infezione. La tortorella sarebbe morta, ma grazie ad antibiotici e punti di sutura ora è ricoverata in questa straordinaria struttura. Un unicum a livello marchigiano. La sede centrale del Cras è all’interno dell’Oasi faunistica della Badia ed è gestita da un’associazione di volontariato che ha permesso di farne un centro di riferimento a livello regionale e nazionale: "Siamo stati noi ad accorgerci dopo averlo recuperato a Civitanova Marche, che lo stato neurologico di un uccello (Beccapesci), poteva essere compatibile con l’Influenza aviaria, e l’invio della carcassa all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche ce ne ha dato conferma permettendo alle Autorità Sanitarie di aprire il focolaio previsto dalle norme. Dopo il Covid, l’Influenza Aviaria potrebbe rappresentare un vero pericolo per la nostra salute. Il doppio salto di specie avvenuto in America ha contagiato gli umani. Da noi per fortuna ancora non ci sono stati casi, ma è grazie a strutture come la nostra se si riesce a monitorare la situazione. Forniamo continuamente alle Ast animali per effettuare le analisi previste dai piani di monitoraggio nazionali di epidemiosorveglianza, come ad esempio tutti i cinghiali recuperati sul territorio regionale al fine di monitorare la Psa (Peste Suina Africana) oltre ai laridi, agli scolopacidi, ai rapaci ecc. per il monitoraggio ad esempio della West Nile Desease e dell’influenza aviaria. Dal 2019, anno di nascita del Cras della Regione, più di 30 mila animali sono stati recuperati. Li vede questi? – chiede il dottor Angelo Giuliani Betti, Referente scientifico del Cras Marche, indicando altri selvatici all’interno delle casse a tenuta stagna in attesa dell’arrivo dei veterinari Ast – sono animali investiti che vengono analizzati per capire quali malattie possono trasmettere". Nella cella frigorifera ci sono volpi, caprioli, ed altri animali, "tutti oggetto di studio", spiega Giuliani. Il Cras è un vero e proprio ospedale da "campo", attrezzato per tutte le specie: "Abbiamo ricoverate decine di tartarughe abbandonate o sequestrate, così come falchi, poiane e tante altre specie che stiamo curando, perfino gabbiani intossicati da sostanze in inquinanti spesso assunte all’interno delle discariche quando il mare è mosso e i soggetti si spostano verso l’interno in cerca di cibo. Li curiamo e poi vengono rilasciati, ma soprattutto studiati e monitorati anche in funzione della salute dell’uomo". Tutto il piano superiore è dedicato agli animali che necessitano di terapie giornaliere o giovani in svezzamento, mentre in un’altra stanza viene stoccato il cibo e gli ambienti del piano terra ospitano la sala conferenze e il museo delle specie imbalsamate (dopo essere state studiate) e dei crani: "Siamo un centro didattico e scientifico all’avanguardia a livello nazionale, sul lupo ad esempio abbiamo una banca dati unica in Italia. Le Marche nel settore del recupero e cura degli animali selvatici sono una eccellenza grazie alla Regione che ha voluto questo centro in cui lavorano professionisti e volontari".

Davide Eusebi