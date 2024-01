La tradizione marinara al Marinella. Pesce fresco e cucina appetitosa

Fosso Sejore è, nell’immaginario di pesaresi e fanesi, un luogo di confine, una sorta di di ingresso e di uscita da una città all’altra. Qui, qualche metro verso Fano, c’è sulla destra una porta che introduce a un mondo, quella del ristorante Marinella che non è solo un luogo da mangiare, ma anche da respirare. L’edicola sta all’ingresso, come nelle vecchie botteghe di un tempo dove la cultura quotidiana si impastava con un buon piatto perché dopotutto sempre di nutrimento si tratta. Oltre ai giornali e alle riviste, ci sono le fotografie, ricordi di una famiglia, i Gaudenzi, che da un secolo vivono l’Adriatico. Già, perché prima della Strada Statale Adriatica qui c’era una sorta di porticciolo, un approdo per la barca di famiglia che gettava le reti di fronte per il pescato del giorno. Immagini in bianco e nero ritraggono proprio gli antenati di Giovanni Gaudenzi alle prese con il rito quotidiano che ancora continua perché questa storica famiglia di mare continua a pescare e a cucinare nel proprio ristorante, buonissime pietanze della tradizione, pesce fresco semplice e di eccellente bontà: dalle cozze di stagione, alla padellaccia di vongole, alle canocchie, quindi le sogliole, le alici marinate e poi i primi: le tagliatelle al sugo bianco e rosso di pesce, con la variante degli spaghetti. E ancora la immancabile grigliata, i fritti e gli arrosti al forno. Insomma il primo pesce deella costa cucinato come se foste a casa vostra, in un ambiente semplice e informale, con un servizio famigliare e vini locali in bottiglia. Niente trucchi dunque, qui il pesce fresco parla da sé e potete mangiare come nella migliore tradizione. Se n’erano accorti anche gli allievi dell’Accademia di Brera e gli artisti di passaggio che, una volta scoperta la bontà dei piatti, barattavano una sosta gastronomica al Marinella con una delle loro opere, molte delle quali andate perdute al contrario delle squisite ricette.

Davide Eusebi