La tradizione ormeggiata in porto

La regata "Sulla rotta dei trabaccoli" avrà una madrina molto speciale in questa 38ª edizione: dal 26 aprile, infatti, è ormeggiata sul molo di levante del porto una ’Tartana’ di 15 metri arrivata da Pola, ma costruita in un cantiere di Viareggio quasi un secolo fa, nel 1927. Oggi appare in tutto il suo splendore grazie al lavoro di restauro durato due anni da parte di un equipaggio istriano, capitanato da Livio Jelcic: "Siamo un gruppo di amici appassionati della tradizione velica di un tempo - racconta il comandante -. Quando l’abbiamo comprata in Sardegna, due anni fa, era davvero in condizioni disastrose. Oggi che la nostra barca è tornata a navigare, in nome dell’amicizia che ci lega ad alcuni velisti pesaresi che ogni estate vengono a trovarci a Pola, abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione sulla rotta dei trabaccoli, per cui chiunque in questi giorni, fino al 2 maggio, è il benvenuto a bordo per visitare la nostra Tartana che si chiama così dal nome di una rete da pesca. Ne esistevano anche a Chioggia, ma la nostra è del Tirreno, con albero originale e vele latine, rifatte proprio come all’epoca".

In Croazia c’è stato un vero boom delle barche d’epoca, restaurate per partecipare a raduni o portare in mare i turisti: "Ma il nostro scopo è diverso - racconta Jelcic -. Noi la utilizziamo nello spirito per cui era nata, una barca di pescatori, di cui questo è l’ultimo esemplare a vela ancora navigante, per trasportare in maniera più ecologica vino e formaggi che vengono prodotti nelle isole. Un hobby, visto che ormai siamo tutti in pensione, che portiamo avanti per il gusto di farlo". La curiosità è che sotto coperta c’è addirittura una stufa a legna perfettamente funzionante con cui possono anche cucinare. "Siamo davvero contenti che Livio e il suo equipaggio abbiano attraversato l’Adriatico per stare con noi in questi giorni prima della regata - dice il presidente della Lega Navale, Antonio Rossini -. La vela unisce i popoli e in questo caso è anche scambio culturale". Infatti ieri tutto l’equipaggio della Tartana era presente al museo della Marineria per l’inaugurazione della mostra sui navigli dell’Adriatico e dello Ionio.

Elisabetta Ferri