La tragedia di Giulia. Gino Cecchettin e il libro dedicato alla figlia uccisa

Gino Cecchettin presenta a Pesaro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”. Appuntamento mercoledì 26 febbraio, alle 17.30 al Cinema Loreto di via Mirabelli 3: "Sarà un momento importante per riflettere sulla violenza di genere e sulla cultura del rispetto", dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Pari Opportunità Sara Mengucci. Nel libro, pubblicato da Rizzoli, Gino Cecchettin, insieme allo scrittore Marco Franzoso, ripercorre la sua storia di padre, l’amore per la famiglia, i giorni della gioia e quelli del dolore. È una dedica alla figlia Giulia, vittima della ferocia dell’ex fidanzato Filippo Turetta, che la uccise l’11 novembre 2023. L’ingresso al Cinema Loreto è libero (fino ad esaurimento posti). Modera l’incontro la giornalista Silvia Sinibaldi.

"La violenza di genere è una piaga della nostra società. Grazie a Gino Cecchettin – dicono gli amministratori :– per il prezioso lavoro di sensibilizzazione che sta portando avanti anche attraverso la Fondazione Giulia Cecchettin, che si impegna a valorizzare e supportare le organizzazioni che sostengono le donne vittime di violenza".