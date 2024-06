La tragedia di Simone alla ‘Fab’. La Procura: "Azienda negligente"

Non avrebbero avvertito Simone Mezzolani dei pericoli che correva per svolgere certe operazioni né formato con dei corsi specifici per garantire la sicurezza nel luogo di lavoro. E’ con queste accuse che la procura della Repubblica di Urbino sta procedendo per omicidio colposo nei confronti del presidente del cda della "Fab" Luigi Sperandio e di Roberto Alessandrini, procuratore speciale della ditta (anch’essa chiamata in causa) che aveva l’obbligo di informare, formare e addestrare gli operatori alla macchina sbordatrice "la cui recinzione di sicurezza presentava - accusa la procura - nella zona di uscita dei pannelli dalla bordatura - un riparo fisso non adeguatamente dimensionato e non ancorato a terra, che consentiva l’agevole ingresso degli operatori (e di chiunque si trovasse a transitare sul posto) all’interno della zona di pericolo della macchina.

Per Luigi Sperandio, l’accusa è di aver omesso di vigilare sull’operato di Alessandrini senza interessarsi se quest’ultimo avesse o meno formato e addestrato il personale nell’utilizzare la macchina che si è rivelata micidiale per Simone Mezzolani, un ragazzo di 33 anni, con una compagna e due bambini di 9 e 3 anni che quella sera del 27 maggio scorso lo aspettavano a casa per giocare un po’ in attesa di andare a letto. Ma Simone non tornò mai più a casa perché la macchina sbordatrice tipo Fusion, matricola 90600025 lo ha schiacciato mentre la stava pulendo pensando che fosse disattivata. Invece non lo era. E sul perché si sia rimessa in movimento, la procura di Urbino ha affidato ieri l’incarico all’ingegner Andrea Russo di Ancona, chiamato a stabilire perché la macchina sbordatrice ha schiacciato e ucciso Simone Mezzolani.

Il magistrato vuol sapere se la macchina stesse operando in maniera automatica o manuale accertando se l’impianto fosse regolarmente funzionante o avesse subìto danneggiamenti ma in particolare se i sistemi di sicurezza fossero inseriti oppure disattivati. Una risposta dovrà essere consegnata alla procura entro un mese. La vedova e i genitori di Simone Mezzolani hanno delegato uno studio di infortunistica, la Target risarcimenti, a tutelarli nelle fasi dell’inchiesta. Ecco cosa ci scrivono i legali della famiglia: "Abbiamo incaricato due ingegneri che affiancheranno il consulente nominato dal pubblico ministero". La compagna della vittima, Chiara dice: "Nonostante la volontà di far emergere la verità nulla potrà colmare il vuoto in cui siamo precipitati e riportare la felicità che c’era prima nella nostra famiglia".

ro.da.