La tragedia di un 32enne, trovato morto in casa dai familiari

È stato trovato senza vita nel suo appartamento, i carabinieri indagano sulle cause. È la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Pietrarubbia dove un 32enne ha perso la vita mentre si trovava in casa. Si esclude la causa violenta ma oggi verrà disposto un esame esterno della salma per cercare di individuare i motivi del decesso. A dare l’allarme sono stati i familiari del giovane che hanno chiamato il 118. I sanitari sono accorsi tempestivamente nell’abitazione ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri indagano per capire cosa sia accaduto. Non si esclude che possa essersi trattato di un malore. La scomparsa del 32enne ha suscitato molto dolore in quanti lo conoscevano nella piccola comunità di Pietrarubbia. In tanti si stringono intorno alla famiglia esprimendo il proprio cordoglio.