La tragica fine di Angelo Ojimba, 17 anni . Suo il corpo ritrovato in un casolare

Trovato morto il ventenne scomparso dalla sua casa di Montelabbate nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre. Angelo Kelechi Ojimba (foto) è stato cercato a lungo prima che il suo corpo fosse trovato senza vita in un casolare abbandonato in via Leopardi, a Montelabbate. Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri che hanno poi condotto le indagini. Il ragazzo è stato trovato impiccato il 27 dicembre scorso ma il corpo era irriconoscibile a causa dell’avanzato stato di decomposizione. Il risultato delle indagini genetiche è arrivato a fine maggio e solo recentemente è stata diffusa la notizia che il corpo ritrovato era proprio quello di Angelo che ora potrà essere sepolto.