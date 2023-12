La transizione ecologica: così la vedono i giovani

Si intitola "La casa sulle spalle, storie di clima, frontiere e passi condivisi" la mostra fotografica del fanese Mathias Canapini che s’inaugura sabato alle 16,30 a Palazzo Bracci Pagani, primo capitolo del nuovo appuntamento di "Terra e Clima" interamente dedicato ai giovani. Si focalizza sulla narrazione della transizione ecologica attraverso gli occhi delle nuove generazioni il nuovo appuntamento del ciclo organizzato dalla Fondazione Carifano, che prosegue alle 17,30 con la conferenza intitolata "Ai Confini della Realtà Climatica" che oltre al presidente Giorgio Gragnola e Mathias Canapini, vedrà come relatori il presidente di "Green Influencer Club" Nicola Moscheni, l’attivista per il clima Sofia Pasotto; il divulgatore scientifico Andrea Grieco e l’ingegnere ambientale Teresa Agovino.

"Abbiamo il piacere di avere il presidente di ‘Green Influencer Club’ che rappresenta un gruppo che fa della comunicazione ambientale una missione da perseguire – hanno sottolineato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento Mirella Montalbano e Frediana Benni -. E’ la dimostrazione che c’è speranza di poter fare qualcosa di significativo a tutela del nostro Pianeta in modo nuovo, innovativo e concreto. Sono previsti due momenti, il primo è l’inaugurazione della mostra fotografica, a seguire, alle 17,30 ci sarà la conferenza in cui i giovani influencer coinvolti illustreranno quella che è la strategia comunicativa efficace con cui diffondere contenuti scientifici".

"Ai Confini della realtà climatica – spiega il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola - è il titolo di questa nuova conferenza legata ai ciclo di incontri di Terra e Clima. Una presentazione particolare in quanto dà valore alla comunicazione relativa ai cambiamenti climatici sfruttando una modalità molto intuitiva per affrontare questo argomento. Dopo aver indagato il rapporto tra uomo e natura, il sociale e la biodiverisità, in questo appuntamento diamo spazio a giovani influencer affinché venga rafforzata la divulgazione e si raggiunga un target tanto decisivo quanto strategico. Vogliamo ribadire che questa rivoluzione ambientale va fatta portando con sé opportunità e benefici. La Fondazione Carifano si pone l’obiettivo, attraverso questo progetto di Terra e Clima, di cambiare un paradigma accelerando il passo verso un nuovo modo di vivere e rapportarsi con il Pianeta".