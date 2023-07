La Trattoria del Leone selezionata nelle guida italiana del settore

Il ristorante urbinate La Trattoria del Leone è stata selezionata a rappresentare le Marche tra i venti locali omologhi (uno per regione) del libro ‘Trattoria Italia’, da poco uscito in libreria per Edt (245 pagine). Il volume, scritto da Andrea Coppola, raccoglie appunto venti trattorie che propongono cucina regionale verace e tradizionale, e per ognuna, oltre a un racconto di locale e gestori, descrive cinque ricette che si trovano nel menù e che ben esemplificano le tipicità della regione.

Per la Trattoria del Leone, locale aperto negli anni ’70 in via Battisti, a due passi da piazza della Repubblica, i piatti sono olive all’ascolana, tacconi di fave con sugo di lenticchie, coniglio in porchetta, bandiera di verdure (frecandò) e ciambellina di farro con marmellata. "Siamo molto felici – dicono il titolare Mauro Lucarini e la cuoca Katia Giacomini (foto)– della presenza in questa guida-ricettario, è una grande soddisfazione. E speriamo che in tanti possano gustare le nostre proposte, da noi ma anche rifacendole in casa secondo la nostra ricetta". gv