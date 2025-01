La ’tre-giorni’ al capolinea. Evento clou sulla Segre. Si proietta il suo docufilm

Con il messaggio di pace e speranza riposto nel documentario “Liliana” di Ruggero Gabbai conclude, oggi, la tre giorni di manifestazioni dedicate alla conclusione dell’anno di Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024. Il programma di oggi è intenso e articolato: per avere un’idea puntuale si consiglia di consultare il sito web pesaro2024.it.

“Liliana”. Evento clou (sold out), la proiezione di “Liliana”, dedicato alla storia di Liliana Segre, senatrice, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz è in programma alle 18, al Teatro Sperimentale. La senatrice non sarà presente: a salutare per lei il pubblico ci sarà il figlio Alberto Belli Paci. La proiezione, anteprima regionale, sarà anche occasione di approfondire l’esperienza di "Rondine Cittadella della Pace". Il presidente e fondatore Franco Vaccari, salirà sul palco accompagnato da Tornike, georgiano, e Viktorija, serba, partecipanti dello “Studentato Internazionale – World House”. "Cuore del lavoro di Rondine – spiega il sindaco Andrea Biancani – è una scuola biennale dove studiano insieme giovani provenienti da luoghi di conflitto, “nemici” tra loro. Insieme intraprendono un percorso per imparare a superare l’odio che separa i loro popoli e a costruire relazioni di pace. E’ un lavoro che concretizza le parole di Liliana Segre, la quale nel 2020 aveva affidato la sua memoria proprio a Rondine Cittadella della Pace dopo i 30 anni di ininterrotta testimonianza rivolta soprattutto ai giovani italiani degli orrori vissuti nel campo di sterminio di Auschwitz".

Bottega Amletica Testoriana. Tra gli appuntamenti da non perdere in programma oggi c’è anche quello delle ore 21, nella sala della Repubblica del Teatro Rossini. C’è un articolo approfondito a pagina 22 del Carlino di oggi.

Esperienze artistiche. Oggi dalle 16 alle 20 nello Studio Diaz di Luca Caimmi, Alberta Iera, Mauro Santini ed Erman Izzi – in via Diaz 12/a – si potrà avere una interessante esperienza con l’arte grazie ai tre spazi di ricerca artistica da attraversare. Nello studio di arti visive, tutti, anche i bambini, potranno avere un saggio anche laboratoriale di cosa siano l’illustrazione, la fotografia il cinema. I laboratori artistici per adulti e bambini saranno con Luca Caimmi e Alberta Iera. Mentre Ermann Izzi ha predisposto un set fotografico per immortale anche i visitatori con un occhio attento alla composizione estetica. Informazioni allo 328 3133926.

Il podcast. Si chiama DiClassica, ed è un podcast divulgativo che racconta la vita e l’opera di 8 musiciste e compositrici degli ultimi due secoli, legate alla musica colta con l’obiettivo di colmare il gap nella memoria collettiva riguardo alle donne nella musica. "Nasce – ha spiegato la pianista Roberta Pandolfi, segnalando una delle eredità culturali, prodotte da Pesaro 2024, a disposzione del pubblico – per ridare voce a quelle storie ignorate, per ricordare, come scrisse Sylvia Plath, che “scrivere di donne è un atto politico”. Non si tratta di quote rosa, ma di comprendere cosa accade quando alle donne viene finalmente concesso di essere protagoniste. Per secoli, nella musica occidentale, il primo requisito per comporre è stato nascere uomo. Le donne potevano cantare, suonare strumenti, persino eccellere come virtuose, ma non potevano creare o dirigere. Erano confinate nelle mura di istituzioni religiose o nel salotto di casa, mentre i palcoscenici e le grandi orchestre restavano una prerogativa maschile. Quando osavano comporre, venivano definite “troppo femminili. Arriviamo al 2024 – conclude Pandolfi – e scopriamo che nelle principali orchestre mondiali, solo il 5% dei brani eseguiti è scritto da donne".

Solidea Vitali Rosati