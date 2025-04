La tre giorni di ’We Nature’. Quando il verde ispira: c’è pure il ’safari’ nel parco

Natura, esperienze e conversazioni. Torna dall’11 al 13 aprile WeNature, la rassegna dedicata agli amanti dell’ambiente e ai più giovani, giunta alla quarta edizione. Al Parco Miralfiore e in Piazza del Popolo in programma escursioni, laboratori, dibattiti, attività per le scuole e momenti di osservazione naturalistica. L’edizione 2025 guarda ai cambiamenti climatici e al loro impatto sugli equilibri naturali: passeggiate e incontri guidati da esperti porteranno i partecipanti a leggere i segni delle trasformazioni in corso.

"Un festival che anticipava già quattro anni fa lo spirito della ‘Natura della Cultura’", ha sottolineato Daniele Vimini, vicesindaco del Comune di Pesaro. "Con i giovani protagonisti e i tanti partner coinvolti, vogliamo che il Miralfiore sia sempre di più uno spazio vissuto da tutti i cittadini".

Presenti ieri alla conferenza di lancio anche le assessore Maria Rosa Conti e Camilla Murgia. Franco Cernigliaro, amministratore di Swarovski Optik è sostenitore del progetto dalla prima ora. Tra gli strumenti messi a disposizione dall’azienda, i binocoli con intelligenza artificiale che permetteranno il riconoscimento immediato dei volatili osservati. "Divulgare e coinvolgere: questa è la nostra missione", ha ricordato Cernigliaro. "Solo con basi scientifiche possiamo affrontare il cambiamento in atto".

Si inizia venerdì 11 con il "Safari fotografico" delle scuole al Parco Miralfiore (ore 10), seguito dal trekking di benvenuto rivolto ai delegati Unesco in visita in questi giorni in città, e poi dalla "Botanica partecipata" (ore 16). Sabato 12 convegno sul paesaggio promosso da Legambiente (Palazzo Gradari, ore 9.30), al Miralfiore escursioni scolastiche (ore 10), trekking con Vincenzo Venuto, conduttore del programma Melaverde di Canale 5 (ore 15) che "invita al festival ragazzi, famiglie e bambini". Alle ore 16 laboratorio "Api e biodiversità". Sul palco della Biosfera in Piazza il talk "Clima e biodiversità" (ore 17.30) con tanti ospiti attesi, seguito alle 19 dalla presentazione della nuova Borsa di studio Fulco Pratesi, dedicata alla memoria del fondatore del WWF, figura centrale della storia dell’ambientalismo, protagonista anche della progettazione del parco cittadino.

"Sono felicissima che venga dedicata una borsa a mio padre", ha commentato in video Isabella Pratesi, direttrice conservazione WWF Italia. Per il prof. Riccardo Santolini dell’Università di Urbino, "la salvaguardia della natura passa dalla consapevolezza che il suo futuro riguarda noi e i nostri compagni di viaggio: piante e animali. La borsa di studio premierà tre tesi, realizzate da studenti UniUrb, legate alla conservazione, alla didattica e all’economia dell’ambiente".

Domenica 13 il finale, quando si chiuderà con due trekking al Miralfiore (ore 10 e 11.30).

Il festival "WeNature" è organizzato dal Comune di Pesaro in collaborazione con Swarovski Optik Italia, con il contributo di Regione Marche, Federparchi, Università di Urbino, Legambiente. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per le escursioni. Info su we-nature.it.

