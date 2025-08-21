La tribuna è quasi completata ma non mancano le polemiche

La riqualificazione della tribuna dello stadio comunale di Fermignano è quasi finita e l’impianto sarà pronto per l’inizio di campionato. Come spiega il sindaco, Emanuele Feduzi, sono in corso le ultime rifiniture degli spalti – tinti di bianco e azzurro, colori sociali della Fermignanese –, poi l’intervento sarà completo. "Un investimento importante, ma soprattutto un segno di attenzione verso lo sport, le associazioni e tutti i cittadini che vivono questi spazi – scrive il sindaco –. Un grazie di cuore a chi lo ha reso possibile: all’assessore Fiorella Paolini per aver seguito con impegno e dedizione il cantiere, alla ditta Bastianelli Edilizia, che ha lavorato con diligenza persino il giorno di Ferragosto, all’architetto Martina Sabbatini e al geometra Massimiliano Maestrini per progettazione, direzione lavori e sicurezza, all’architetto Luca Storoni per il coordinamento generale e alla Regione Marche, che ha cofinanziato i lavori con 50mila euro. L’investimento totale di 105mila euro restituisce dignità e bellezza a un luogo che appartiene a tutti".

Dall’opposizione sottolineano l’importanza del cofinanziamento arrivato dalla Regione su indicazione di Giorgio Cancellieri, capogruppo di minoranza in Comune e consigliere regionale di maggioranza, che spiega: "Non potevo lasciare lo stadio nello stato indecente in cui era abbandonato dal Comune, che aveva smesso di dialogare con la società calcistica. Appena ho potuto, ho portato a Fermignano 50mila euro dall’assestamento di bilancio regionale. Dobbiamo ringraziare anche la Regione e Francesco Acquaroli se abbiamo delle tribune rimesse a nuovo. Per le tempistiche rispettate, un plauso al nostro gruppo di opposizione in Consiglio comunale, che ha sollecitato l’avvio dei lavori in tempo per il campionato, e complimenti alla ditta Bastianelli Edilizia. Ringrazio già da ora l’assessore Francesco Baldelli, per aver investito ulteriori 100mila euro, che serviranno con ogni probabilità a riqualificare gli spogliatoi". Gli altri componenti di Fermignano rinasce, però, parlano anche di una promessa non mantenuta: "Il fatto che il sindaco non ringrazi Cancellieri rappresenta un’omissione che falsifica la realtà. Noi invece ringraziamo il Comune per aver fatto la propria parte, una volta stimolato da Cancellieri. C’era però una promessa che ci aveva fatto il sindaco: garantire l’accessibilità di persone con disabilità alle tribune. Purtroppo, nulla è stato fatto in tal senso".

Nicola Petricca