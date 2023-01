La trincea dei prezzi al banco: "Comprate ora, arrivano i rincari"

di Giorgia Monticelli

Il 2023 si è aperto come un anno nero per le famiglie italiane, e quindi anche pesaresi, all’insegna dei continui rincari riferiti a servizi come il carburante – a cui in queste ore stanno seguendo controlli su aumenti anomali -, alle bollette e ai prodotti di prima necessità in generale. Una scia che continua a procedere oggi ma che si porta strascichi importanti dal 2022. Per ora la situazione dei prezzi però sembra rimanere stabile ai periodi pre-feste, anche se i fornitori mettono già le prime pulci nelle orecchie dei commercianti.

"Ancora nessun aumento sui prezzi rispetto al 2022 – ha rassicurato Milena Pedini, del negozio Milligrammo in Corso XI Settembre – ma il fornitore mi ha già consigliato di comprare gli articoli prima del 20 di gennaio perché già da fine mese si prevede un aumento dei costi. Tra i prodotti che subiranno maggiori rincari sicuramente il formaggio, per via della scarsa reperibilità del latte, e i salumi, in particolare il prosciutto crudo che potrebbe aumentare anche fino al 9%".

I rincari, come ormai siamo abituati a sapere, provengono da tutto quello che è il contesto circostante al singolo prodotto. L’aumento del carburante rende i trasporti delle merci più costosi, così come l’aumento delle bollette si ripercuote sul costo della merce che, a sua volta, viene aumentata di prezzo per compensare alla spesa riferita a luce e gas. Ad aggiungersi ad un quadro già preoccupante anche le condizioni meteo precarie che hanno delineato una stagione invernale particolarmente calda producendo "meno prodotti e creandoci così una serie di problematiche per la vendita – ha sottolineato Dennis Camilloni, dell’Orto del Corso, nell’omonima via -. È vero che di rincari per ora non ne abbiamo registrati, sempre stando ai prezzi pre-Natale, ma è altrettanto vero che un inverno così caldo ci sta creando non pochi problemi per la produzione di frutta e verdura, diminuendone di gran lunga la produttività".

Ad ogni modo questi sono ancora giorni buoni per risparmiare su alcuni ortaggi di stagione prima della, già ormai annunciata, stangata di febbraio. Per portare degli esempi: "Carciofi e pomodori hanno addirittura il prezzo in calo – conclude Ornella Pacini, con il banco di frutta e verdura al Mercato delle Erbe -. La scorsa settimana i carciofi costavano 1 euro al pezzo, oggi invece 80 centesimi. Stesso andamento per i picadilly, che sono passati da 4.90 a 4.50 euro al kg. Anche per le zucchine c’è stato un calo di 30 centesimi, con lo stesso prezzo dei pomodori". Patrizio Cancino, dell’azienda agricola Silvio Signoretti, di cui vende i prodotti sempre al mercato delle Erbe, dice: "Noi ci salviamo vendendo la merce prodotta a chilometri zero, evitando così i rincari del carburante".