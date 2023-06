La trippa “scoperchiata“ E in piazza c’è Luisa Donati

SUL METAURO

Occhineri la scoperchia per mantecarne il contenuto e appare in tutta la sua pomposa opulenza una trippa profumata di cui il norcino non vi dirà mai gli ingredienti. Ne preleva un campione e la imbarca su una improbabile contenitore plastico dove questa creatura lussuriosa, chericorda i seni di una avvenente aristocratica senza età, barcolla fino alla cima nell’attesa di essere rapita e degustata a casa. Dove accade l’irreparabile: trippa con chiodo di garofano da spolverare con parmigiano fresco.

Ma tornando al viaggio mistico è l’ora di riscattare il peccato. Dopo la trippa lussuriosa si va per il convento. L’uscio è aperto, l’ora media appena pregata, le sorelle clarisse di clausura di Santa Veronica, una della quattro più importanti mistiche della santa Romana chiesa, stanno pranzando ma una sorella si affaccia con il sorriso della pace. Non si mangia solo con la bocca, ma anche con gli occhi, le orecchie, il naso e con il cuore e qui la pace si respira a pieni polmoni ed entra in ogni alveolo rigenerandolo solo rimanere dietro alla grata qualche minuto. Cerchiamo una pesarese, una ex ragazza che aveva scelto il convento ventitré anni fa, la figlia di Bruno "d’Giumpicòn" di Candelara. Bruno raccoglieva le olive nella valle da "Biscòtle" e già tra le piante raccontava della scelta della figlia. Ora è volato in cielo. Maddalena si affaccia ed è tra l’imbarazzato e il serafico, ha un pudore contadino vestito da clarissa e l’aureola su ogni parola. Le suore sono una sorgente di vita spirituale perenne a Mercatello, un luogo dove lavarsi l’anima, e se volete vi accolgono e vi ascoltano, parlano senza watsapp, roba rara. Una visita al piano di sopra, all’angolo di preghiera dove Santa Veronica Giuliani ebbe visioni di Gesù e della Madonna e dove padre Antonello intercedeva per la guarigione di disturbati e indemoniati, rimetterà a posto ogni cosa prima di tornare nella mondanità. Giù, di sotto, in piazza, ci aspetta Luisa Donati dell’antico casato si presume discendente di Corso dei Guelfi neri che proprio da queste parti a Castello della Pieve, decise l’esilio di Dante Alighieri assieme a Carlo di Valois.

Davide Eusebi

continua