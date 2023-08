La truffa dei fazzolettini Sporcano gli anziani poi li derubano con la scusa di ripulirli

Neanche al cimitero, un anziano, si può sentire al sicuro dai truffatori. Chiedete a una 90enne di Pesaro, che ha sperimentato sulla sua pelle una delle ultime truffe messe in atto per toglierle, oltre all’oro, i ricordi.

Succede sabato scorso, ore 12,30 circa. Una 90enne pesarese va al cimitero centrale a visitare le tombe dei suoi cari, come fa spesso, ormai da anni. All’improvviso sente che le cade qualcosa nella testa. E’ un liquido sul marrone, per giunta maleodorante. La donna cerca di capire costa le sta accadendo, ma subito le viene in aiuto un persona, che si scoprirà dopo, essere il suo truffatore.

"Se vuole ho dei fazzoletti signora, le possono servire per asciugarsi e pulirsi", dice l’uomo. La donna accetta l’aiuto.

E il truffatore inizia a pulire la sua vittima. Solo che le "ripulisce" anche i gioielli che lei ha addosso. In questo caso una catenina d’oro, che l’anziana teneva al collo, con dei ciondoli, sempre d’oro, cui è legata affettivamente. Il truffatore le ridà indietro solo un altro ciondolo, che teneva sempre attaccato alla catenina, ma che non aveva nessun valore.

La donna arriva a casa. Racconta alle figlie quello che le è successo. Le figlie scoprono che si tratta di una truffa e che quindi il tipo l’ha seguita. La donna accompagnata dalla figlia ha fatto denuncia ai carabinieri. Ha descritto la persona in questione come un tipo – sui 30 anni, carnagione olivastra, camicia chiara, parlava bene italiano: è lui che le ha rubato tutto, gettandole addosso quel liquido e dando la colpa a un uccellino che sarebbe passato sopra la sua testa, sporcandola.

Racconta la figlia: "Sono tornata con mia mamma anche sul posto, e in uno dei cestini ho visto realmente quei fazzoletti, erano 5 e grandi, intrisi di un liquido maleodorante, non so di cosa. Ho chiesto anche a uno dei custodi del cimitero se ci fossero delle telecamere all’ingresso, per poter capire chi era quella persona, ma mi ha detto di no". "Eppure – aggiunge ancora la figlia – le telecamere sarebbero importanti. Siamo poi andate in Questura, visto che avevamo visto in tv che la polizia di Stato con il Comune aveva realizzato un video antitruffe. Poi ci hanno dato appuntamento telefonico, ma non ci ha ancora chiamato nessuno".

La Questura dice: "La signora voleva parlare con chi aveva fatto il video in questione, che in quel momento non c’era. Allora l’Urp, l’ufficio relazioni pubbliche, ha chiesto se c’erano elementi nuovi e utili da segnalare ai carabinieri, visto che erano loro che procedevano nelle indagini, avendo avuto per primi la denuncia. Spunti nuovi non ce n’erano. Se però in qualsiasi momento, la signora vuole venire a parlare con gli addetti antitruffa, può farlo quando vuole, sia all’Ufficio Volanti che alla Squadra Mobile".

Alessandro Mazzanti