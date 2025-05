La Turba dei piccoli, consegnati i diplomi

Con la consegna dei diplomi ai bambini e alle insegnanti si è concluso martedì scorso il progetto "La Turba nel teatrino dei piccoli" proposto dal Circolo Auser Cantiano e accolto con entusiasmo dalle insegnanti della scuola dell’infanzia. "Per questo progetto ci si è avvalsi della collaborazione delle amiche Antonella ed Elisa, volontarie Auser, esperte nella creazione di burattini, con le quali abbiamo voluto sperimentare un laboratorio manipolativo-creativo per la realizzazione dei burattini rappresentanti i personaggi principali della Turba, seguito da un laboratorio teatrale con la partecipazione attiva dei piccoli. Ultimata la fase di realizzazione dei burattini, creati nei laboratori con l’osservazione di foto e video della Turba, si è passati al laboratorio teatrale in cui i bambini hanno imparato a indossare e muovere il burattino per poi arrivare alla messa in scena dei quadri della rappresentazione, con tutte le variazioni del caso", ha dichiarato la presidente del Circolo Auser Cantiano Giovanna Simoncelli che ha aggiunto: "Le mobilissime manine dei bambini, vestite con i burattini, hanno rappresentato alcuni momenti della Turba, personalizzando gli eventi con tocchi fantasiosi. Da apprezzare il notevole lavoro delle insegnanti Antonella, Vania, Elisa, Rita e Patrizia, per portare avanti questo progetto, davvero impegnativo anche nella fase teatrale: in un primo momento i bambini hanno dialogato con i burattini, rappresentanti i personaggi, di fronte allo specchio, in modo che potessero vedere il loro burattino animarsi, poi hanno provato a mettere in scena alcuni quadri della passione di Gesù, semplificando termini e contenuti del copione della Turba, ma rimanendo fedeli alla sua struttura e ai personaggi principali. Con questa sperimentazione, coinvolgente ed entusiasmante, il progetto Auser Cantiano ‘Conosciamo e curiamo il nostro ambiente’ si è posto in perfetta armonia con il ‘Progetto Turba’ della scuola dell’infanzia, nel comune intento di avvicinare le nuove generazioni a questa tradizione profondamente radicata nella nostra comunità". Amedeo Pisciolini