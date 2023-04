La Turba ritrovata incanta migliaia di persone

Un ritorno in grande stile per la Turba di Cantiano dopo lo stop di tre anni per la pandemia e l’alluvione del settembre scorso che ha costretto l’associazione organizzatrice presieduta da Maurizio Tanfulli e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Piccini ad una corsa contro il tempo per ripristinare scenografie e abiti danneggiati da acqua e fango e pianificare una logistica organizzativa tra mille complessità. Una Turba salutata da oltre 2mila persone conclusa in modo diverso rispetto ai canoni classici in quanto non è stato possibile l’ingresso nella chiesa Collegiata, tra gli edifici maggiormente devastati dall’alluvione del 15 settembre scorso e ancora in attesa del suo ripristino..

Ma lo spettacolo regalato dai figuranti che hanno messo in scena la Passione del Cristo sino alla Resurrezione, è stato altamente toccante, omaggiato alla fine da scroscianti applausi e singolari richieste dei tanti visitatori di scattare foto con i protagonisti della scena. Cantiano, possiamo dire, è riemerso dalle acque anche se proprio all’inizio della secolare e sacra rappresentazione Pluvio ha cercato di metterci lo zampino. Ma a trionfare è stata la luna sopra il cielo di piazza Luceoli a scandire i momenti più intensi e commoventi, dalla Crocifissione fino alla salita sulla rocca di Sant’Ubaldo, ovvero per l’occasione il Calvario. L’aspetto più rilevante, in un momento così difficile per la comunità cantianese, è stata la vicinanza delle massime istituzioni civili e religiose rappresentate dal prefetto di Pesaro-Urbino Emanuela Saverio Greco e dal vescovo della diocesi di Gubbio-Città di Castello Luciano Paolucci Bedini. Cantiano, seppur comune marchigiano, fa parte infatti di questa diocesi. Presenti inoltre il consigliere regionale di maggioranza Giorgio Cancellieri su delega dell’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, presente anche la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci e il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e anche la comandante della polizia municipale di Fano che tra l’altro, con proprio personale, ha supportato il lavoro delle forze locali.

Alla fine le parole di ringraziamento del presidente dell’associazione Tanfulli a tutti i protagonisti per l’impegno messo in campo durante le ultime settimane evidenziando come sia vescovo che prefetto alla loro prima Turba, abbiano espresso parole di forte apprezzamento omaggiando l’intera comunità cantianese che, pur tra tante comprensibili difficoltà (il paese è ancora in parte devastato dagli effetti dell’alluvione) non ha lesinato sforzi e lavoro per rappresentare dal vivo la celebrazione religiosa della Passione di Cristo. am.pi.