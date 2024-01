La Tvs si affida ad un archistar per le pentole: "Già un successo qui alla fiera di Francoforte"

Non è uno dei momenti migliori per le aziende che producono pentolame come la Tvs di Fermignano. Perché col mercato in frenata, la grande fabbrica fondata dalla famiglia Bertozzini, da ormai qualche tempo sta usufruendo della cassa integrazione in attesa che il mercato cambi direzione. Ma in attesa che questo avvenga, proprio in questi giorni l’azienda sta mettendo sul mercato un prodotto ‘boutique’ che porta la firma di un archistar come Mario Cucinella: un set di pentole e vari accessori che trae ispirazione dalle valigie che usavano gli ufficiali durante la guerra per cucinarsi il cibo.

Da ormai tre anni la Tvs di Fermignano è entrata a far parte del gruppo cino-americano, la Meyer Corporation, che detiene il 60 per cento delle quote. Il restante 40 per cento della società è rimasto ai fondatori e cioè alla famiglia Bertozzini con Gastone presidente onoraio e il figlio Giuseppe ancora con funzioni dirigenziali all’interno del gruppo.

Sperano i vertici dell’azienda di avere un colpo di reni con la discesa in campo di questo prodotto firmato da Cucinella visto che negli stabilimenti di Fermignano lavorano circa 300 persone senza contare l’indotto.

"Devo dire che il set che stiamo presentando qui alla fiera di Francoforte è quello che sta riscuotendo maggiore successo – dicono dallo stand della Tvs –. Solo da boutique? No, perché stiamo pensando anche alla grande distribuzione". Quindi le prime risposte del mercato sono positive e la Tvs è alla sua prima uscita ‘ufficiale’ tenendo conto che esporta in molti Paesi. Cucinella che ha già lavorato sia a Pesaro che a Fano ha reinterpretato questo storico sistema di strumenti di cottura in una versione moderna e inedita. Fa sapere la Tvs che il set è "composto da due eleganti box richiudibili dalle forme inusuali e inedite che svelano all’interno un set composto da una vasta gamma di utensili per la cottura. Ogni pezzo ha una funzione specifica, contribuendo a creare un’armonia unica: le pentole danzano con il cestello per la cottura a vapore, il tagliere offre la sua simmetria come base per i tegami, mentre il coperchio del cuoci-pane si trasforma in un contenitore avvolgente per le cocotte in ceramica. Un omaggio al passato, arricchito con materiali contemporanei e sostenibili come il legno massello, l’alluminio riciclato, il vetro e la terracotta che si fondono. E’ trasportabile e compatto e occupa uno spazio ridotto". Per la Tvs ora non resta che aspettare le risposte del mercato: buone stando ai riscontri avuti a Francoforte, ottime se consentirà di azzerare la cassa integrazione.

