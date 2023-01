La valanga che sterminò una famiglia, solo un bimbo in culla si salvò

La storia ricorda anche importanti nevicate sui nostri monti. "L’ ‘11 febbraio 1865 – racconta Edmondo Luchetti, studioso di storia locale e abitante a Serravalle di Carda – il Nerone fu investito da una forte ondata di maltempo, nevicò per oltre una settimana. L’11 una grossa valanga si staccò dalle pendici del Nerone ed investì la casa colonica della parrocchia, morirono in 4 della famiglia Luchetti, un bambino ancora in fasce in culla si salvò scivolando sulla neve. C’è una lapide che ricorda l’evento, sulla casa poi ricostruita. Una nota del notaio Vagnerelli di Urbino riporta che il 23 maggio 1623 ci fu un grandissimo freddo e cadde la neve sui monti coprendo Carpegna, Nerone e Catria. Il giorno dopo nevicò ancora e il manto durò fino al 28". "Nei primi giorni del 2006 – continua Luchetti – 70 persone rimasero bloccate al rifugio Corsini per tutta la notte causa la bufera che chiuse la strada". Poi il nevone del 2012. Insomma, c’è ancora speranza di poter sciare.am.pi